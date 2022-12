POS obbligatorio 2023/ La soglia continua a scendere, non è più 60 euro

Il POS obbligatorio nel 2023 continuerà ad esserci, ma questa volta il Governo Meloni potrebbe ridurre ancor di più la soglia massima prevista in precedenza. In questi ultimi giorni le decisioni al riguardo sono molto altalenanti, chissà che cosa potremmo aspettarci.

I commercianti ancora non sanno cosa gli aspetta a partire dal prossimo anno. Nell’ultima bozza nella Manovra di Bilancio, si leggeva la possibilità di rifiutare pagamenti con il POS fino a 60 euro. Adesso però, il Governo sembrerebbe esser intenzionato a ridurre tale soglia ancora una volta.

POS obbligatorio nel 2023: fino 40€?

Ad oggi non sappiamo se il POS obbligatorio nel 2023 prevederà un acquisto minimo di 60€ o 40€. Al di là di quale sarà la soglia scelta in via ufficiale, il consumatore fino a quel momento potrà pagare digitalmente per qualsiasi importo egli abbia voglia.

Attualmente il commerciante che rifiuterà il pagamento con il POS, riceverà una sanzione di 30€ e in aggiunta, il 4% di multa sul valore della transazione. Questo varrà anche qualora venisse variata la soglia di pagamento digitale (indipendentemente che si tratti di 40€ o 60€).

Continuando a parlare di modifiche, la scelta di ridurre ancor di più il tetto massimo accettabile dal pagamento tramite POS, è stata quasi obbligatoria: la Commissione Europea, desidera una garanzia sul PNRR imprescindibile, ridurre a tutti i costi l’evasione fiscale.

Se osservassimo la Legge di Bilancio, noteremmo dei contrastanti a dir poco assurdi. La prima versione, prevedeva un aumento dell’importo a massimo 30€. Poi con l’intervento del Governo Meloni, che avrebbe ritenuto tale cifra troppo bassa, la nuova bozza presentava un importo massimo di 60€.

L’ultima proposta invece, è di 40€. Facendo una stima in realtà, potremmo osar dire che quest’ultima cifra è una media della prima versione della bozza e dell’ultima. Dunque, il POS obbligatorio nel 2023 resta, ma con un importo ancora poco chiaro. Il consumatore finale potrà in caso di rifiuto dell’esercente, recarsi presso un altro store o pagare in contanti.

