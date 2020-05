Positivo al Coronavirus sputa addosso a una bigliettaia/ Morta 47enne a Londra

Pubblicità

La notizia, purtroppo, è confermata: una bigliettaia di 47 anni è morta dopo aver ricevuto addosso sputi e colpi di tosse da parte di un uomo positivo al Coronavirus. La dolorosa e assurda vicenda giunge direttamente da Londra, dal Regno Unito: la vittima di questa folle aggressione è Belly Mujinga, addetta alle vendite dei biglietti ferroviari alla Victoria Station, celebre stazione ferroviaria della capitale. I fatti risalgono al 22 marzo scorso e vedono coinvolta anche una collega della donna: come riferito da Sky Tg 24, entrambe avevano contratto il Covid-19 in seguito a quell’episodio e Mujinga, che soffriva di alcune patologie respiratorie pregresse, è deceduta lo scorso 5 aprile dopo essere stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Barnet Hospital ed essere stata intubata. Non sono invece state fornite ulteriori informazioni sull’altra bigliettaia raggiunta dagli sputi dell’aggressore, protagonista di una vicenda che deve fare riflettere e, inevitabilmente, preoccupare.

CORONAVIRUS STRONCA BIGLIETTAIA VITTIMA DI AGGRESSIONE: IL SINDACATO DENUNCIA

Sempre Sky Tg 24 ha comunicato che la Transport Salaried Staffs Association (Tssa), sindacato al quale la 47enne era iscritta, oltre ad aver reso pubblico l’episodio ha rivelato che la polizia ferroviaria, una volta ricevuta la denuncia, ha avviato un’indagine tesa a risalire all’identità dell’aggressore. La drammatica vicenda ha offerto alla Tssa la chance per accendere i riflettori sulle scarse condizioni di sicurezza e d’igiene che tutti i lavoratori delle ferrovie si trovano quotidianamente a fronteggiare, a partire da contatti continui con il pubblico e locali mal areati. “Prima di pensare all’allentamento del lockdown, il Governo dovrebbe assicurare che vengano adottate le giuste precauzioni e protezioni”: questo è stato il commento del segretario generale di Tssa, Manuel Cortes, inserito in una nota stampa ufficiale. Ricordiamo che nel Regno Unito sono in vigore da oggi le nuove regole che normano la Fase 2 e che milioni di lavoratori sono tornati alle proprie attività al di fuori delle mura domestiche.



