Positivo Covid al Gf Vip? Chi è/ Clarissa in isolamento “io e altri concorrenti…”

Lo studio del Grande Fratello Vip questa sera sarà più vuoto. Alfonso Signorini condurrà la 28esima diretta con le sue due opinioniste eppure mancheranno in studio alcuni dei Vipponi eliminati nelle scorse puntate. A svelarcene il motivo è proprio una di loro, Clarissa Selassiè. Con una story pubblicata su Instagram la principessa etiope svela di essere stata in contatto con una persona risultata poi positiva a Covid e, per questo, impossibilitata a partecipare in quanto soggetto ora a quarantena.

Clarissa Selassiè difende Lulù/ "Deve uscire da questa relazione tossica con Manuel"

“Ciao ragazzi, con grande rammarico devo annunciarvi che stasera non sarò presente alla puntata del GF Vip. – ha esordito la Selassiè, svelando di non essere la sola – Io come altri concorrenti eliminati dal gioco abbiamo condiviso uno spazio con una persona positiva al Covid. “E per tanto, rispettosi di tutti, non presenzieremo in puntata fino alla fine della regolamentata quarantena obbligatoria. Le regole prima di tutto!“.

Clarissa Selassiè “Alex Belli e Soleil? C'è qualcosa di reale”/ “Io tifo per loro”

Clarissa Selassiè e altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip a contatto con una persona positiva a Covid

Clarissa Selassiè non sarà questa sera in studio al Grande Fratello Vip per la nuova puntata e, come lei, anche altri concorrenti di cui, però, non conosciamo ora l’identità. Clarissa, al momento, è stata l’unica a comunicare la sua assenza nella diretta di questa sera, ma è probabile che sarà proprio Alfonso Signorini a spiegare l’accaduto durante la puntata. Non è chiaro, quindi, se qualcuno dei Vipponi a contatto con la persona risultata positiva al Covid sia a sua volta stata contagiata. Non resta che attendere aggiornamenti.

LEGGI ANCHE:

Clarissa Selassiè "Ho lasciato il mio fidanzato"/ Scoop al GF: "Si è comportato male"

© RIPRODUZIONE RISERVATA