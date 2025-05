Il bilaterale quasi improvvisato fra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron e fissato per martedì presenta un’agenda densa, ben oltre i simbolismi attribuiti dalla narrativa mediatica italiana, concentrata sullo stato delle relazioni personali, che nei rapporti politico-diplomatici alla fine rilevano poco.

Alla forma-sostanza del vertice non è certamente estranea la solidità corrente delle due leadership. E val subito la pena notare come il bilaterale si svolgerà a Roma, non a Parigi. Il presidente francese è oggi certamente più debole della premier italiana: anzitutto in patria. È per questo che la trasferta a Roma segue quella in Vietnam (sfortunata sul piano mediatico per l'”affaire Brigitte”), tutte tappe ennesime di un frenetico tourbillon di viaggi fuori Francia.

È vero che la politica estera rimane la competenza istituzionale di un presidente che ha perduto il controllo di governo e Assemblea nazionale. Ma è anche vero che una settimana dopo il bilaterale con Meloni cadrà il primo anno dalle elezioni europee che hanno azzoppato Macron e gettato la Francia in un caos sempre più drammatico, sempre più vicolo cieco per l’Eliseo.

Meloni, dal canto suo, un anno fa ha bissato alle urne l’affermazione al voto politico del 2022. E – dopo aver ospitato il G7 – ha resistito con successo a un duro confronto con lo stesso Macron e con l’allora cancelliere tedesco Olaf Scholz sul rimpasto in Commissione Ue. Tuttavia il terremoto geopolitico portato dalla ri-ascesa di Donald Trump a Washington ha colpito in misura non marginale anche Palazzo Chigi, benché meno che Parigi o Berlino.

L’allineamento del governo italiano con la nuova amministrazione americana ha prodotto inevitabili attriti in Europa, anzitutto rispetto all’iniziativa anglo-francese dei volenterosi sul fronte russo-ucraino (poi peraltro sgonfiatasi); ma anche riguardo la crescente ostilità europea verso Israele a Gaza. La stessa Meloni sente certamente l’opportunità di lanciare all’esterno segnali di appartenenza sicura dell’Italia alla compagine Ue (soprattutto all’inizio di una fase negoziale con gli Usa sui dazi), di conferma del posizionamento pro-Ucraina e di attenuazione della netta postura pro-Netanyahu dal 7 ottobre 2023 in poi.

Che vengano o no dettagliati nell’incontro, sul tavolo Meloni-Macron vi saranno sicuramente i due dossier strategici del cantiere-Ue virtualmente aperto da pandemia e crisi geopolitica. ReArm e svolta verso l’energia nucleare pulita sono i terreni su cui promette di rimodellarsi tout court la politica europea. E saranno probabilmente quelle decisioni a modulare l’aggiustamento dei parametri di stabilità economico-finanziaria: fronte sempre caldo per l’Italia, caldissimo oggi per la Francia, non più “intrattabile” per la Germania, che vuol spendere mille miliardi in dieci anni per rilanciare la sua industria. Ma è lo stesso obiettivo di Roma e Parigi, sullo sfondo del Rapporto Draghi, che continua a raccomandare con insistenza il via libera agli eurobond.

Il bilaterale italo-francese si svolge d’altronde in un fitto gossip mediatico su un riavvicinamento fra Meloni e Merz, anche nella prospettiva di un aggancio fra Ppe e la destra conservatrice di Ecr all’europarlamento e a un sostegno strutturato della commissione di Ursula von der Leyen.

Può darsi che nello studio della premier non vengano mai pronunciati tre nomi propri finanziari: Stellantis, Generali e BancoBpm. Ma può darsi, invece, che accada il contrario.

La casa automobilistica italo-francese (una comproprietà fra famiglia Agnelli e Stato francese) ha appena designato un nuovo Ceo italiano, Antonio Filosa, al posto del franco-portoghese Carlos Tavares. Ma questo è avvenuto in un clima crescente di rumor e congetture di mercato sull’ipotesi di fusione fra la stessa Stellantis e l’altro colosso transalpino dell’auto, Renault. E l’idea sarebbe direttamente sponsorizzata dall’Eliseo. Nelle ultime settimane, d’altronde, John Elkann è stato protagonista di ripetuti appelli (principalmente in direzione della Ue “green”) all’unisono con il Ceo di Renault, l’italiano Luca de Meo, con un passato manageriale alla Fiat.

Un altro dossier di primo livello a cavallo delle Alpi è il progetto delle Generali di unire le sue attività di asset management con quelle del polo francese Natixis. L’iniziativa è del Ceo del Leone, il francese Philippe Donnet, appena riconfermato dall’assemblea benché osteggiato dai gruppi italiani Delfin e Caltagirone, all’offensiva a tutto campo attraverso l’offerta ostile di Mps su Mediobanca. È in ogni caso una situazione sotto la lente prioritaria del governo, interessato agli assetti di controllo del risparmio nazionale.

Non da ultimo, l’esecutivo italiano sta fermando mediante il golden power l’offerta non concordata di UniCredit su BancoBpm. L’ipotesi di aggregazione bancaria italiana rimane al momento congelata mentre il controllo di fatto del Banco – terzo polo creditizio nazionale – è stato assunto con una mini-scalata di Borsa dal francese Credit Agricole (peraltro gruppo in possesso anche di passaporto italiano, attraverso Cariparma).

P.S.: al momento non è noto se Macron approfitterà della puntata a Roma per visitare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e/o Papa Leone XIV in Vaticano. Un passaggio al Quirinale non sarebbe affatto sorprendente: soprattutto allorché dall’autunno 2021 Macron e Mattarella sono legati da un singolare “trattato di amicizia” fra la presidenza (semipresidenzialista) francese e quella (parlamentarista) italiana; con la controfirma di Mario Draghi, allora premier tecnico dopo aver guidato la Bce, nonché candidato al Quirinale oppure a un importante incarico Ue.

