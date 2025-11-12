Ranucci, in perfetto stile “Report”, ho fatto qualcosa di non molto diverso dal servizio che è costato le teste a Davie e Turness (Bbc). Ma siamo in Italia

Appare perfino troppo facile leggere il caso Ranucci-Garante Privacy in controluce sul caso Bbc. Per un giornalista italiano sembrerebbe anzi obbligato, pochi però lo stanno facendo. Non c’è confronto fra le prime pagine riservate al Garante – di cui il Pd ha chiesto le dimissioni ritenendo l’affaire prioritario nell’agenda politica nazionale – e i richiami interni di cronaca sulle clamorose dimissioni al vertice del semileggendario servizio pubblico britannico (il primo nella storia a fare giornalismo televisivo).

Eppure l’uscita di scena del direttore generale Tim Davie e della responsabile dei servizi giornalistici Deborah Turness ha tutti gli ingredienti del benchmark globale in tempo reale per il caso italiano.

Dunque: la Bbc ha mandato in onda un servizio in cui dei virgolettati vivi del presidente statunitense Donald Trump sono stati estratti e montati in modo tale da ripresentarlo come vero capopopolo dell’assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021 (la Casa Bianca, oltre a pretendere scuse formali, ha preannunciato una causa miliardaria).

La tecnica di Panorama (una trasmissione di approfondimento giornalistico della Bbc) non appare troppo diversa da quella non di rado utilizzata da Report: inserire in una “narrazione” propria pochi secondi di un’intervista o di un discorso, “catturati” talora mesi prima e in contesti differenti.

Nella puntata sanzionata dal Garante, il programma di Sigfrido Ranucci si è spinto oltre: ha diffuso su un canale Rai l’audio di una conversazione privata fra l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e la moglie. In Gran Bretagna i retroscena piccanti sulle celebrity non sono il cavallo di battaglia della Bbc, ma dei tabloid: essi pure, comunque, ormai a ridosso di pericolose linee rosse a cavallo dello spionaggio illegale. È dell’inizio dell’anno una transazione con scuse accettata dal principe Harry da parte del Sun, del gruppo Murdoch.

Se d’altronde Ranucci – appoggiato dall’intera opposizione di centrosinistra – ha potuto far leva sul suo stesso spazio in Rai per andare in controffensiva diretta sul Garante, alla “Rai britannica” le cose sono andate molto diversamente. I massimi responsabili della Bbc sono stati esonerati senza che il governo laburista di Keir Starmer muovesse un dito per difenderli, nonostante la campagna contro l’emittente fosse stata condotta dai media conservatori. Di più: la segretaria alla Cultura, Lisa Nandy, ha annunciato che gli incidenti alla Bbc saranno certamente sul tavolo del riesame complessivo già previsto per la concessione della licenza televisiva e il contratto di servizio.

Fra la battaglia di Report e la resa della Bbc non manca un altro punto di contatto, tutt’altro che banale. Sia Ranucci che i colleghi “investigativi” britannici sono finiti nel mirino di accuse di antisionismo e antisemitismo per le loro coperture della crisi di Gaza.

Su questo versante è stata però Londra a prendersi qualche rischio di troppo, quando un mese fa ha mandato in onda un servizio in cui il narratore era figlio di un viceministro di Hamas e non era riconoscibile come tale.

Nel redde rationem alla Bbc c’è stato anche questo: soprattutto quando Starmer – già molto indebolito solo un anno dopo la vittoria elettorale – teme la nemesi del predecessore Jeremy Corbyn. L’ex leader laburista – sempre all’opposizione durante i 14 anni di dominio tory – ha sempre pagato anche la sua intransigenza pro-Pal, non ammissibile per un Paese iper-occidentale, storicamente in relazione speciale con gli Usa.

