Ha fatto il giro del mondo la notizia dell’ennesima picconata del premier Netanyahu all’ordinamento democratico dello Stato ebraico. Con il voto compatto della maggioranza di governo – di cui fanno parte anche le forze della destra messianica –, la Knesset ha infatti approvato una legge mirata a dare a governo e opposizione un’influenza diretta nel Judicial Selection Committee, che designa in via indipendente i componenti della Corte Suprema e nelle corti di giustizia ordinarie. E i nuovi esponenti “politici” nel JSC vengono dotati dalla nuova normativa di potere di veto sulle nomine giudiziarie.

La nuova regolamentazione entrerà in vigore solo dopo le prossime elezioni politiche, in calendario nel 2026. Ma la polemica è nuovamente divampata nell’opinione pubblica israeliana, soprattutto allorché Netanyahu ha rotto la tregua con Hamas e ripreso i bombardamenti a Gaza, con centinaia di nuove vittime palestinesi e nuovi rischi per gli ostaggi israeliani tuttora detenuti. Quello che forze e media d’opposizione qualificano apertamente come un tentativo di colpo di Stato – da parte di un premier attualmente sotto processo per sospetti fatti di corruzione – era già stato messo sul tavolo da Netanyahu prima del 7 ottobre 2023.

Meno rilievo ha avuto, sugli stessi media italiani, la notizia che i legali della senatrice a vita Liliana Segre si sono opposti davanti al Gip di Milano alla richiesta d’archiviazione per Gabriele Rubini (Chef Rubio), denunciato per affermazioni di sospetto odio antisemita. Il pm, Nicola Rossato, ha infatti ritenuto che alcune affermazioni pubblicate da Rubini sui social – in un gruppo di 17 presunti “haters” – vadano “contestualizzate nel dibattito social” e debbano essere valutate “tenendo conto delle funzioni politiche e istituzionali della senatrice”.

Segre, superstite testimone della Shoah e da sempre attiva nel dibattito politico nazionale, è stata fatta segno di crescenti contestazioni dopo l’inizio della guerra di Gaza seguita all’attacco di Hamas, con un numero di vittime civili palestinesi stimato intorno a 50mila. Il principio democratico di libertà di pensiero e parola di tutti i cittadini (nel caso specifico il diritto di critica a Israele per la guerra di Gaza) è sempre stato difeso dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fra l’altro presidente del Consiglio superiore della magistratura e storico tutore dell’indipendenza della magistratura nei confronti di ogni pressione politica proveniente da altri poteri dello Stato.

In questi giorni è alta la tensione fra governo e magistratura sulla riforma della giustizia, imperniata, fra l’altro, sulla separazione delle carriere fra magistrati inquirenti e giudicanti.

La senatrice Segre, dal canto suo, presiede da oltre cinque anni in Parlamento una commissione straordinaria sui fenomeni di razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio, dalla quale è tuttora attesa la raccomandazione di misure di legge aggiornate e puntuali per il contrasto dell’odio antisemita.

Negli Usa, intanto, la repressione dell’antisemitismo – in particolare di quello generato dall’estremismo filopalestinese – è divenuto uno dei punti dell’agenda d’esordio del presidente Donald Trump. Tagli di fondi federali e inasprimento di prescrizioni stanno colpendo l’iconica Columbia University – roccaforte dell’intellettualità israelita liberal – e numerosi altri campus, sulla scia dei movimenti studenteschi anti-Israele combattuti fin dall’anno scorso dai grandi donatori ebrei della stesse università.

L’intestazione politico-culturale del contrasto all’antisemitismo è divenuto comunque negli ultimi giorni motivo di acceso confronto internazionale. Una “International Conference on Combating Antisemitism” promossa a Gerusalemme dal ministero della Diaspora di Netanyahu si è conclusa ieri fra qualche polemica legata all’intervento del leader del Rassemblement National lepenista, Jordan Bardella. Ma è un fatto che in Francia – come in Italia – l’antisionismo/antisemitismo stia riprendendo piede principalmente a sinistra, non a destra.

