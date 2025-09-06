Le dimissioni della vicepremier Rayner per sospetta evasione fiscale mettono ancora più nei guai il governo Starmer. In UK e Francia tutto si complica

Sono bastate ventiquattr’ore per avere conferma delle ragioni della clamorosa diserzione del premier britannico Keir Starmer dal vertice ucraino convocato l’altro giorno a Parigi assieme al volenteroso dioscuro francese Emmanuel Macron. A Londra il governo laburista stava cadendo, anzi ieri ne è caduto per davvero un pezzo: con tre giorni di anticipo sulla caduta attesa dell’esecutivo francese.

Le dimissioni della vicepremier Angela Rayner sono più rumorose di quanto risuonino nella cautela semi-omertosa dei media d’establishment, terrorizzati dall’idea che la crisi del gabinetto Starmer – in carica da un solo anno – possa condurre a nuove elezioni anticipate.

Con il rischio serio che ad imporsi sia la destra populista di Nigel Farage, che giusto l’altro giorno ha parlato davanti al Congresso Usa – nella Washington trumpiana – sparando a zero sul governo di Londra.

Rayner era approdata a Downing Street reincarnando l’anima laburista più profonda, con buone chance di succedere in futuro a “sir” Starmer, prima donna di sinistra a guida del Regno Unito.

Poco più che quarantenne, già teenager madre e tossicodipendente nella dura periferia di Manchester, poi infermiera domestica del welfare pubblico, giovane leader sindacale, infine astro nascente nel Labour tornato vincente dopo quattordici anni all’opposizione. Dal luglio 2024 vicepremier con ampia delega su tutte le politiche sociali. Ora però si è scoperto che Rayner non ha pagato 40mila sterline di tasse nell’acquisto di una casa al mare.

Il caso si è rivelato subito una leggerezza non perdonabile per una politica di sinistra dura e pura, quando milioni di suoi elettori hanno votato lei e il Labour cercando sollievo ai tagli al welfare voluti dai governi conservatori e dall’inflazione da guerra che in Gran Bretagna ha falcidiato addirittura più che nella Ue gli stipendi della working class (soprattutto pubblica: i dipendenti di scuola, sanità e trasporti).

E non è certo una coincidenza che a Londra fisco e spesa pubblica siano oggi nelle mani sempre più tremanti di un altro ministro “rosa”: il cancelliere dello Scacchiere Rachel Reeves. Che nelle ultime settimane non si è dovuta dimettere solo perché Starmer ha preferito “commissariarla” con una squadra di tecnici.

In vista del budget 2026 Reeves ha giocato all’austerity – fra nuove tasse e tagli – ma si è ritrovata scoperta dal suo stesso partito ai Comuni, anche per le incognite legate alla “volenterosa” extra-spesa militare in animo del premier e della tecnocrazia di Londra, fra forze armate e intelligence.

Le incertezze sulla politica finanziaria hanno così iniziato a premere sulla sterlina e sul costo del debito pubblico britannico (un mezzo disastro è accaduto appena tre anni fa, ponendo fine in cento giorni al premierato della tory Liz Truss).

La settimana prossima è dunque probabile che sia Starmer che Macron saranno alle prese con la crisi dei rispettivi governi: a Londra con un possibile rimpasto ampio sul tavolo; a Parigi con la ricerca di un premier nuovo. In entrambe le capitali con la spada di Damocle dei mercati e del voto anticipato.

Forse anche per questo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pensato di far rapida rotta in videoconferenza verso Cernobbio. All’élite finanziaria italiana Zelensky ha prospettato ieri per il dopoguerra la concreta opportunità di investire nel complesso militar-industriale che Kiev ha costruito in tre anni di guerra. Con ingenti aiuti finanziari europei e la possibilità unica di usare il Paese come laboratorio per l’intelligenza artificiale applicata alle tecnologie militari.

Ora tutto pare poter essere riciclato alla voce “Ricostruzione”. Non necessariamente con un volenteroso esercito europeo a guida anglo-francese dispiegato ai confini del cessate il fuoco.

