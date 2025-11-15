I due leader dei “volenterosi”, Macron e Starmer, sono spariti. Troppi problemi interni. E poi, usare i risparmi per fare guerra alla Russia...

Nel frastuono geopolitico incessante si ode distintamente un doppio silenzio: quello del presidente francese Emmanuel Macron e del premier britannico Keir Starmer. Sono due vuoti paradossali sul proscenio, quando – anzitutto – il conflitto russo-ucraino sembra a un passaggio cruciale.

Dall’inizio dell’anno i leader di Parigi e Londra hanno impegnato costantemente le agende internazionali con i summit a raffica di una nuova organizzazione quasi-ufficiale. La “coalizione dei Volenterosi” – lanciata dai due per sostenere sul piano finanziario e militare l’Ucraina verso il cessate il fuoco e dopo – ha visto sedersi al tavolo 33 Paesi, ma non sempre tutti assieme e senza la presenza ufficiale degli Usa (il primo vertice dei Willing si è tenuto anzi all’indomani del primo, tempestoso incontro fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca).

Il silenzio dei due volenterosi-in-capo non appare affatto innocente. Risente della forza di entrambe le leadership interne – in caduta libera sulle rispettive sponde della Manica – ma non meno della debolezza estrema di un’Europa divisa su tutto (a cominciare dal ruolo effettivamente giocabile come soggetto geopolitico autonomo). E la scommessa spregiudicata di Macron con la Londra brexiter appare ora decisamente colpevole.

Il presidente francese è divenuto afono perché ormai ai limiti dell’annegamento nelle sabbie mobili di una crisi politico-finanziaria interna di cui è peraltro il primo responsabile. Macron riuscirà probabilmente a rimanere all’Eliseo fino al termine del mandato, nell’aprile 2027, ma al prezzo di grandi compromessi (che però pagheranno anche francesi ed europei).

Non essendo comunque rieleggibile, il suo peso a medio termine su tutti i tavoli internazionali è ormai prossimo allo zero (il presidente francese mantiene invece un relativo potere ostruzionistico in sede Ue, per quanto limitato dai grossi squilibri delle finanze pubbliche transalpine).

In questi giorni – mentre l’Assemblea nazionale battaglia a Parigi sulla manovra 2026, fra riforma delle pensioni e tasse patrimoniali – Macron ha provato uscire dall’angolo giocando un’incerta carta mediatica, a cavallo fra Paese e teatro geopolitico: il decennale della strage del Bataclan. Che però è argomento anti-islamico, dunque all’opposto della recente escalation critica condotta dall’Eliseo contro Israele, fino allo scenografico riconoscimento dello Stato palestinese all’Onu.

Negli ultimi giorni, dal canto suo, Starmer ha dovuto controbattere davanti ai Comuni i sospetti di aver pilotato un fake digitale per sventare un presunto complotto in preparazione nel Labour da parte di un componente del suo esecutivo. Il problema reale – per il premier britannico – è però che dentro il suo partito i focolai di rivolta sono ben più di uno.

A poco più di un anno dalla vittoria elettorale – non strepitosa dopo 14 anni di dominio tory – il leader laburista ha già dovuto incassare le dimissioni pesanti della sua vice Angela Rayner (capo dell’ala sinistra del partito) e poi di Peter Mandelson, ultra-discusso ambasciatore di Sua Maestà nella Washington trumpiana.

La “relazione speciale” transatlantica scricchiola non solo sul piano diplomatico: l’incidente Bbc-Trump (subito chiuso con scuse formali dell’emittente pubblica al presidente Usa) sta rinnovando le accuse di arrendevolezza rivolte a Starmer dopo un fin troppo rapido accordo separato fra Londra e Washington sui dazi.

Nel frattempo l’economia britannica – a quasi dieci anni da Brexit – continua a boccheggiare vistosamente, con la cancelliere dello Scacchiere Rachel Reeves in enorme difficoltà nel quadrare il budget b2026 con netti tagli al welfare. Tutta benzina per l’onda populista agitata da Nigel Farage, oggi in testa ai sondaggi si davanti al Labour che ai Tory. Ma anche la City freme, premendo sul governo perché mantenga fede agli impegni verso l’Ucraina anzitutto sul versante della spesa militare.

Per questo il Financial Times ha voluto scagliare contro Starmer uno scoop minaccioso, sul (presunto) tentativo del governo di aprire un canale segreto con il Cremlino. “Ultra-volenteroso”, ma stavolta di chiudere la guerra. E senza più la firma congiunta di Macron, che invece vorrebbe continuare la “confrontation” sul fronte ucraino. Von Clausewitz parlerebbe di “guerra come prosecuzione della politica con altri mezzi”: quelli dei contribuenti europei.

