Posta grossa a Dodge City/ Su Rete 4 il film con Joanne Woodward (oggi, 14 ottobre)

Oggi, mercoledì 14 ottobre, alle 16.45 su Rete 4 va in onda il film western del 1966 “Posta grossa a Dodge City” (titolo originale: “A Big Hand for the Little Lady”). Il film è stato prodotto e diretto da Fielder Cook, su una sceneggiatura di Sidney Carroll, adattata dalla loro commedia televisiva “Big Deal in Laredo”, andata in onda su The DuPont Show of the Week nel 1962. Gli interpreti sono: Henry Fonda, Joanne Woodward, Jason Robards, Paul Ford, Burgess Meredith.

Tutta un'altra vita/ Streaming del film su Rai1: Brignano e Ilaria Spada protagonisti

Posta grossa a Dodge City, la trama del film

La pellicola si svolge nel vecchio west, dove una famiglia di migranti in viaggio si ferma in un albergo dove si sta svolgendo una partita di poker. Il capofamiglia, approfittando dell’assenza della moglie, prima chiede di assistere al gioco e poi di prendere parte alla partita, puntando i risparmi di una vita.

Il principe e la ballerina/ Su Rete 4 il film diretto da Laurence Olivier

La fortuna è dalla sua parte e riesce a vincere una mano. Purtroppo l’uomo ha un malore e viene soccorso prontamente dal medico del villaggio, al suo posto subentra la moglie che non conosce affatto le regole del gioco. La donna è disperata perché non ha il denaro necessario per andare avanti e nessuno sembra disposta ad aiutarla nemmeno quando mette a disposizione il suo carretto nuovo.

A questo punto la donna chiede di essere accompagnata in Banca nella speranza di poter ottenere un prestito. Di fronte alla richiesta del banchiere di garanzie per il prestito, la donna gli mostra le carte. La donna, torna al tavolo da gioco incapace di andare avanti nella partita, ma a quel punto il banchiere commosso si propone di aiutarla concedendole un prestito al tasso del 6%. Il banchiere si offre anche di darle una mano nel proseguo della partita e alla fine ne escono vittoriosi. La signora viene anche omaggiata da uno dei giocatori per il coraggio che ha dimostrato e viene accompagnata al carretto per raggiungere il marito portato via dal medico.

L'occhio caldo del cielo/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas (oggi, 12 ottobre)

© RIPRODUZIONE RISERVATA