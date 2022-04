Posta la foto della nonna morta sui social/ Scoppia la rissa in obitorio a Pesaro

Una vera e propria rissa quella avvenuta in un obitorio a Pesaro. Il motivo? La decisione di una giovane di postare la foto della nonna morta sui social network. L’episodio è stato ripercorso dai colleghi de Il Messaggero: la ragazzina ha immortalato la nonna nella bara che doveva essere ancora chiusa e sigillata.

Parte dei familiari, infatti, non l’ha presa benissimo e c’è stata una lite furibonda: parte della famiglia ha accusato la giovane, mentre un’altra parte l’ha difesa strenuamente. Un clima di altissima tensione che ha costretto le forze dell’ordine ad intervenire per arginare la baruffa ed evitare il peggio.

Come ripercorso dal quotidiano, la giovane ha postato la foto della nonna su Facebook probabilmente per cercare un po’ di consolazione e per esorcizzare il dolore per la tragica scomparsa. Ma il suo gesto non è passato inosservato ai familiari, tant’è che alcuni di loro hanno deciso di intervenire, biasimando senza mezzi termini l’azione della ragazzina. Il litigio è scoppiato nel giro di pochi minuti: Il Resto del Carlino parla di un violento alterco con urla e qualche spinta. Il post su Facebook è stato immediatamente eliminato, ma ciò non ha fermato lo scontro nella camera mortuaria, luogo di compostezza e raccoglimento. Sul posto è arrivata una volante della Polizia di Stato: fondamentale l’intervento degli agenti per ricondurre a ragione le parti. Non è la prima volta che si registra un episodio simile, a testimonianza del ruolo sempre più centrale del web e dei social network nella vita di tutti noi, in particolare dei più giovani. Recentemente, ad esempio, è scoppiata la bufera per i video pubblicati su Instagram da un giovane relativi al suo viaggio in Questura in seguito ad una aggressione.

