L'app unificata di Poste Italiane è down e non funziona oggi 1 luglio 2025: scopriamo cosa sta accadendo, ecco tutti i dettagli

Giornata di passione per gli utenti che oggi, 1 luglio 2025, stanno cercando di accedere alla nuova applicazione di Poste Italiane. Come riferito da numerosi siti di informazione online in queste ore, sono molti coloro che stanno registrando particolari difficoltà nell’accedere all’app che è stata unificata, ma vengono segnalati anche dei disservizi per quanto riguarda l’accesso al sito ufficiale di Poste Italiane (sicuramente in numero minore), e infine anche nei pagamenti.

A segnalare le difficoltà è anche il sito Downdetector (dove vengono segnalate tutte le problematiche della rete), che ha registrato un picco di “allerte” poco dopo le ore 9:00 di stamane, soprattutto nell’App (il 61%), quindi sul sito web e infine difficoltà nel fare il login.

Il Giorno fa notare che si tratta di un problema non da poco tenendo conto che oggi è l’1 luglio, e il primo del mese corrisponde con l’arrivo della pensione per milioni di nostri concittadini.

Molti quindi quelli che aspettavano questa giornata per prelevare i soldi, ma per il momento sono altrettanti coloro che non ci sono riusciti proprio per via delle problematiche con l’app unificata.

APP UNIFICATA POSTE ITALIANE DOWN, PROBLEMI IN TUTTA ITALIA

Le prime avvisaglie sono scattate già dalle ore 8:00 di oggi, quando il sito ufficiale dell’azienda risultava inaccessibile, dopo di che è scattato il “down” anche sull’applicazione unificata che di fatto non permetteva di svolgere alcuna operazione. Da segnalare inoltre che non si è trattato di un problema circoscritto solamente ad alcune zone, ma in tutta Italia, come ad esempio Milano, Roma, ma anche Napoli, Torino, Palermo e Bologna, un disservizio generalizzato che ha colpito a macchia d’olio tutti gli utilizzatori della stessa applicazione.

Non è possibile fare nulla, non si possono prelevare soldi, fare bonifici o pagamenti, controllare il proprio conto, il tutto nella frustrazione generale di essere nel giorno di pensione. Al momento in cui vi scriviamo, il sito ufficiale di Poste Italiane a noi risulta accessibile e perfettamente funzionante, mentre per quanto riguarda l’applicazione non si segnalano comunicazioni da parte dell’azienda.