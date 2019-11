Poste italiane down: non funziona?/ Sito web inaccessibile, centinaia di segnalazioni

Poste Italiane è down. Da un paio d’ore a questa parte, più o meno dalle 10/11 di stamattina, venerdì 15 novembre, il sito delle poste risulta essere inaccessibile. Se infatti provaste a digitare sul vostro browser poste.it, vi apparirà una pagina bianca, con lo spazio web dedicato che continua a caricare all’infinito. A conferma del problema al momento in corso, anche quanto comunicato da Downdetector, il sito che si occupa del monitoraggio dei disservizi online, e che segnala puntualmente eventuali problemi con le principali app, leggasi WhatsApp, Facebook e Twitter, ma anche con i vari siti, come appunto quello di Poste Italiane. Sono a centinaia la segnalazioni di stamane, con il picco più alto raggiunto alle ore 12:00 di oggi, quasi 600. I problemi maggiormente riscontrati, come anticipato sopra, sono l’accesso allo stesso sito, pari al 93% delle segnalazioni, mentre un 4% segnala problemi nel sito web e infine l’1% nel cerca spedizioni.

POSTE ITALIANE DOWN: PROBLEMI ANCHE CON L’APP POSTE MOBILE

Eloquente la mappa di Downdetector che mostra le zone d’Italia più colpite, dove il colore più ricorrente è il rosso, chiaro segnale di come siano state svariate le segnalazioni sul fatto che qualcosa non stia funzionando al meglio. Fra le zone più colpite risultano esservi in particolare Milano e la Lombardia in generale, ma anche Torino e il Piemonte, nonché Roma, Napoli e gli Appennini centrali a cavallo fra Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Umbria. Al momento i social di Poste Italiane non hanno comunicato nulla a riguardo, di conseguenza o il problema è in via di risoluzione, oppure si tratta di un guasto che non viene considerato “rilevante”. Da segnalare qualche problema anche nell’app Poste Mobile con alcune segnalazioni in particolare nella capitale, ma anche a Milano, Brescia e Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA