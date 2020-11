Poste Italiane e Nexive/ Accordo preliminare per l’acquisizione: PT sempre più grande

Importante accordo preliminare di Poste Italiane per l’acquisizione di Nexive Group. L’intesa è stata comunicata nelle scorse ore, come scrive Affaritaliani.it, dopo le deliberazioni del consiglio di amministrazione, e nel dettaglio prevede un accordo di massima fra Poste Italiane, la società olandese PostNl European Mail Holdings B.V., nonché quella tedesca Mutares Holding – 32 GmbH. Nexive è un operatore postale già attivo in Italia ed ha una quota di mercato del 12% per quanto riguarda la corrispondenza, per un volume di circa 350 milioni annui. La quota di mercato scende all’1% nel settore pacchi, circa 8 milioni consegnati nel 2019. Il fatturato dello scorso anno di Nexive è stato di circa 200 milioni di euro, con 1.300 dipendenti e 5.00 addetti delle società partner esterne. Grazie a questa acquisizione da parte di Poste Italiane, la stessa azienda del Belpaese potrà sfruttare potenziali economiche di scala “derivanti dal consolidamento delle attività di Nexive – si legge ancora su Affaritaliani.it – migliorando il livello di servizio per i clienti di entrambe le aziende”.

POSTE ITALIANE E NEXIVE: PREZZO STABILITO DOPO DUE DILIGENCE

Per quanto riguarda l’enterprise value di Nexive è stato stabilito a 60 milioni di euro, mentre il prezzo d’acquisto finale verrà stabilito dopo che avverrà la due diligence, di conseguenza i termini e gli accordi finali saranno comunicati solamente una volta che saranno definiti, previsti per il gennaio dell’anno prossimo, il 2021. L’accordo è disciplinato dall’art. 75 del DL 14 agosto 2020 n.104 (convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020), e proprio in base a tale normativa l’Agcm può richiedere integrazioni alle misure già proposte da Poste Italiane. Poste Italiane ha fatto sapere tramite comunicato che l’accordo è “necessario” anche alla luce della crisi che sta vivendo il settore postale in questi ultimi mesi causa emergenza covid. Sarà quindi un’operazione che andrà a beneficio non soltanto di Poste Italiane ma anche di cittadini, imprese e in generale dell’intero Paese.



