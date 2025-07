Sono tante le posizioni aperte per essere assunti in Poste Italiane. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Le assunzioni riguardano vari ruoli, tra cui portalettere, operatori di sportello, consulenti finanziari e impiegati in ambito logistico. La selezione avviene tramite la piattaforma online “Lavora con noi” del sito ufficiale di Poste Italiane, dove è possibile consultare le posizioni disponibili e inviare la propria candidatura.

Poste Italiane ha recentemente avviato una campagna di assunzioni rivolta a persone appartenenti alle categorie protette, come definito dall’articolo 1 della Legge 68/99. L’iniziativa prevede l’inserimento di operatori di sportello in numerosi uffici postali situati in diverse regioni italiane.

Le posizioni aperte

Attualmente, le posizioni aperte includono:

Portalettere : disponibili in diverse sedi sul territorio nazionale. Non è richiesta esperienza pregressa, ma è necessario possedere il diploma di scuola superiore e la patente di guida idonea per il motomezzo aziendale.

Operatori di sportello : richieste competenze linguistiche in inglese o francese per sedi specifiche come Pioltello (Milano), Padova, Modena, Caserta e Bologna. È preferibile avere una buona conoscenza del pacchetto Office e capacità relazionali.

Consulenti finanziari : destinati a laureati in discipline economiche, con competenze nella consulenza e vendita di prodotti finanziari e assicurativi.

Operatori di sportello per categorie protette : opportunità riservate a persone appartenenti alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99, in diverse sedi sul territorio nazionale.

Figure di Front End: posizioni disponibili nella provincia di Bolzano per attività di promozione e vendita dei servizi offerti da Poste Italiane.

Il processo di selezione prevede diverse fasi:

Invio candidatura: i candidati devono registrarsi sulla piattaforma online “Lavora con noi” di Poste Italiane, compilare il modulo di candidatura e allegare il proprio curriculum vitae. Test online: per alcune posizioni, come portalettere e operatori di sportello, è previsto un test di logica e conoscenza del pacchetto Office. Il test viene somministrato tramite email e deve essere completato entro un termine stabilito. Colloquio e prova pratica: i candidati che superano il test online vengono invitati a un colloquio e, per alcune posizioni, a una prova pratica. Ad esempio, per il ruolo di portalettere, è prevista una prova di guida su un motomezzo aziendale.

Le assunzioni possono essere a tempo determinato o indeterminato, a seconda della posizione e delle esigenze aziendali. Poste Italiane offre ai propri dipendenti un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) aggiornato, con aumenti retributivi, misure di welfare, sostegno alla genitorialità, supporto alle lavoratrici vittime di violenza, flessibilità oraria e conciliazione vita privata-vita professionale.