Poste italiane offerta gas e luce, prezzo fisso per 2 anni/ Quando e per chi?

L’offerta gas e luce a prezzo fisso per 2 anni di Poste Italiane è stata confermata. Il valore del prezzo cambia in base al consumo. Il nome dello sconto è “Energia 160” poiché Poste Italiane quest’anno festeggia 160 anni. L’obiettivo è quello di diventare uno dei principali operatori del settore entro il 2025. Per contrastare tutti questi aumenti della vita che stiamo subendo ultimamente dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, Poste Italiane viene in soccorso con una offerta strepitosa. Uno scopo e una finalità veramente d’eccellenza per il leader di settore. Marco Siracusano, l’amministratore delegato ha spiegato tutto e la comunicazione è arrivata anche da ANSA.

Poste Italiane con l’offerta gas e luce vuole dare un prezzo fisso e bloccato per due anni. Dare un nuovo volto alle bollette degli italiani è la priorità. Su questo aspetto possiamo sottolineare che ultimamente in tanti abbiamo visto aumenti in bolletta. Finalmente è il caso di un cambiamento?

Di cosa si tratta l’offerta gas e luce di Poste Italiane a prezzo fisso per 2 anni? Ecco per chi è e quando si potrà usufruirne

Al via l’offerta gas e luce con prezzo fisso per due anni di Poste Italiane, è per pensionati e dipendenti e si potrà usufruire dall’autunno di quest’anno. Si tratta di una offerta davvero degna di nota. Cosi ha detto l’amministratore delegato in proposito:

“Siamo partiti con l’intenzione di dedicare la prima parte del lancio ai dipendenti e ai pensionati con una promozione per celebrare i 160 anni dell’azienda”

Finalmente possiamo dire addio agli aumenti e dedicarci alla sostenibilità grazie a questa nuova offerta gas e luce di Poste Italiane con prezzo fisso per due anni.

“Porteremo un’offerta luce e gas tramite la rete dei 12.800 uffici postali e i canali digitali con un prezzo fisso per 24 mesi”, un’offerta “sostenibile, 100% green nella luce e 100% compensata in termini di emissioni di CO2 per il gas”. Siracusano ha precisato come l’ingresso di Poste Italiane nel mercato dell’energia sia parte di “una strategia di crescita che vede sempre più l’azienda come una piattaforma al servizio dei cittadini e del sistema Paese”. Ha aggiunto.

