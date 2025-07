Giornalismo digitale: una sfida tra innovazione e verità. Premio Giornalistico TGP per under 30 con video, articoli o contenuti social.

Oggigiorno, l’informazione si trasmette attraverso piattaforme, smartphone e algoritmi. Il giornalismo non è più soltanto un mestiere, ma una sfida culturale. È una sfida che la nuova generazione digitale – che ha preso piede in mondi fluidi, multicanale e data-driven – deve affrontare con strumenti nuovi, ma con lo stesso spirito d’ufficio con cui da sempre si distinguono i buoni reporter.

“Svizzera rischia regime di sorveglianza di massa”/ Proton IA “Lasciamo il Paese, dati non al sicuro”

Proprio in questi giorni, con l’annuncio che il 3 maggio diventerà la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi mentre facevano il loro lavoro, ancora una volta il valore di questa professione è stato messo in luce. Un atto simbolico e politico, questo, ma anche un segnale che con coraggio e responsabilità raccontare i fatti è oggi ancora un impegno pubblico. E se da un lato riuscire a memorizzare è cruciale, dall’altro è ugualmente urgente fornire ai giovani strumenti per costruire il domani.

Social vietati ai minori: via alle discussioni UE/ "Un app per verificare in modo anonimo l'età"

Advanced Google Comments Journal è diventato la nuova informazione: più del 71 per cento degli italiani usa fonti media sociali ogni giorno e la fascia di età compresa fra i 18 e i 34 anni si forma in gran parte su piattaforme come Instagram, YouTube e, a traversare, TikTok. Il giornalista digitale deve conoscere i linguaggi video, adattare i contenuti al formato e al tempo di ascolto, controllare le fonti in tempo reale, indagare i dati di engagement, saper scrivere per i motori di ricerca e per i non umani.

Cambia non solo il modo di scrivere, ma anche il modo di essere giornalisti. Chi inizia oggi ha bisogno di una visione multipiattaforma, di competenze ibride (dal fact-checking all’editing audio-video) e di occasioni per confrontarsi con la realtà del lavoro.

Onlyfans vietato in Cina/ Pechino: “Simbolo del decadimento morale occidentale, contro i nostri valori”

È in questo ambiente che si tiene il Premio Giornalistico TGP. Il concorso torna quest’anno per la sua seconda edizione e prevede, all’altezza di giovani giornalisti e aspiranti writer under 30, una concreta occasione per sperimentare linguaggi innovativi di comunicazione attuali e futuri. Le domande possono essere presentate per corso di concorso fino al 30 settembre 2025, compilando e disponendo di un proprio lavoro giornalistico inedito, scegliendo una delle seguenti alternative:

un servizio video per il telegiornale

un articolo scritto per la stampa o il web

un video informativo pensato per i social media.

I premi, ai primi tre classificati, un’esperienza pratica comunicazionale in azienda nelle Poste Italiane e anche un corso di alta formazione giornalistica all’estero per il primo classificato.

Per chi desideri entrare nel mondo del giornalismo, partecipare a un concorso come questo non costituisce solamente un modo di collegare, ma soprattutto una possibilità di sottolineare le proprie capacità creative, entrare in contatto con chi ogni giorno lavora nell’informazione.