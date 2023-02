PostePay gratis/ Il nuovo strumento a costo zero: come funziona e come ottenerlo

Nel 2023, è possibile ottenere la PostePay gratis grazie ad una nuova soluzione proposta dalla società italiana erogatrice. Nel tempo, questo strumento di pagamento si è evoluto, passando dalla carta di credito con IBAN, fino alla semplice prepagata da usare ovunque si voglia. Ma oggi è nato un nuovo strumento.

Poste Italiane in diverse occasioni si è messa dalla parte dei cittadini, pensando alle esigenze più disparate. L’ultima volta ad esempio, ha prorogato il servizio di ISEE gratuito per coloro che avessero reali bisogni. Adesso il nuovo strumento sarà la PostePay gratis, ma vediamo nei dettagli come funziona.

PostePay gratis: il nuovo strumento di pagamento di Poste Italiane

La PostePay gratis è ottenibile previa richiesta online. Il nuovo strumento di pagamento si chiama “PostePay Digital“, e può essere utilizzata ovunque si voglia, sia online che presso gli store sul territorio. È possibile integrarla con i wallet di ambi i sistemi operativi, ovvero, sia iOS che Android.

Ecco alcune delle operazioni che si possono effettuare grazie alla PostePay Digital:

Prelevare i soldi presso gli ATM; Mandare denaro a parenti e amici grazie all’integrazione del sistema P2P; Associare la carta allo SPID; Inserire la carta nei wallet di Android e iOS.

Ad oggi le altre soluzioni previste da Poste Italiane erano due: la carta con IBAN (con un canone irrisorio di un euro al mese), e la classica carta PostePay a 10 euro. Nel primo caso, è possibile inviare ma anche ricevere dei bonifici bancari per qualsiasi esigenza, personale, lavorativa ma anche per ottenere l’accredito della pensione.

Con la classica carta prepagata, è possibile pagare nei negozi ma anche comprare online. Con quest’ultima soluzione della PostePay gratis, è possibile usufruire di un comodo strumento di pagamento, pur evitando il costo di canoni mensili.

