PostePay non funziona di notte/ Limitazioni e blocchi: cosa non si può fare?

Molti italiani lamentano che la PostePay non funziona di notte. Un problema che sembrerebbe esser presentato fin troppo frequentemente, tanto da rendere impossibile il completamento di molte operazioni finanziarie.

Ma in verità non si tratta né di un bug e neppure di un errore di sistema. Sarebbe stata Poste Italiane stessa a limitare le operazioni in alcune ore della giornata, tra cui la notte. Ma cerchiamo di capire quali sono le operazioni bloccate.

PostePay non funziona di notte: qual è la causa?

La PostePay non funziona di notte non perché c’è un problema, semplicemente perché Poste Italiane vorrebbe garantire maggior sicurezza, nelle ore in cui il servizio di assistenza e vigilanza potrebbe essere assente, oppure ridotto.

L’utenza che usufruisce della PostePay è tanta, probabilmente dovuto al fatto che il rilascio della carta è gratuito. Nelle ore notturne molti malintenzionati potrebbero agire approfittando del fatto che c’è poca sicurezza.

Di seguito vedremo tutte le limitazioni che Poste Italiane ha voluto introdurre, per evitare di compromettere la sicurezza degli utenti:

Effettuare transazioni; Richiedere operazioni più delicate; Prelevare denaro contante presso gli sportelli automatici; Ricaricare la carta prepagata; Effettuare pagamenti online.

Sicuramente queste restrizioni sono molto limitanti. Basta immaginare che non poter effettuare acquisti online, arreca un disagio non indifferente. Eppure, secondo Poste Italiane sarebbe un’azione dovuta per tutelare i possessori di PostePay.

La PostePay non funziona di notte: una scelta con secondi fini

Un altro motivo per la quale PostePay non funziona di notte, è legato all’aspetto meramente economico. All’azienda italiana, non conviene assumere un personale (pagandolo di più per le ore notturne), 24 ore su 24, in quanto il volume delle transizioni è troppo basso per sostenere tali spese.

Dunque tra la non convenienza economica, e l’assenza di controlli mirati per accertarsi che non ci siano atti criminali, la PostePay continuerà – salvo indicazioni – a non funzionare durante le ore notturne.











