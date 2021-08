Postino Napoli getta lettere tra rifiuti/ Video 33enne denunciato per sottrazione e…

Un postino è stato visto a Napoli mentre gettava le lettere e la corrispondenza da consegnare all’interno di un cassonetto dei rifiuti, venendo così meno alle sue funzioni e, soprattutto, commettendo un reato. Per questa ragione, come si legge sulle colonne del quotidiano “La Stampa”, sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì 11 agosto 2021 gli agenti del Commissariato Decumani in via Angelo di Costanzo, luogo nel quale è stato visto l’uomo disfarsi delle buste che avrebbe invece dovuto recapitare nel corso del suo giro di consegne nella città partenopea.

I poliziotti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono stati raggiunti da un testimone, il quale ha riferito loro di aver assistito personalmente alla scena, nel corso della quale il giovane portalettere avrebbe rallentato la corsa del mezzo sul quale stava viaggiando – uno scooter – e si sarebbe avvicinato a un bidone dell’immondizia, al cui interno ha poi buttato ciò che invece avrebbe dovuto raggiungere le mani dei suoi legittimi destinatari.

POSTINO NAPOLI BUTTA LETTERE TRA RIFIUTI: DENUNCIATO DALLA POLIZIA

Peraltro, stando a quanto scrivono i colleghi de “La Stampa”, il postino di Napoli che si è disfatto delle buste da consegnare è un giovane di 33 anni originario del capoluogo campano e già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti di polizia, in seguito al recupero della posta gettata nel cassonetto dal ragazzo, hanno effettuato alcuni accertamenti per ricostruire l’accaduto, scoprendo che effettivamente quelle lettere erano state prese in consegna da lui.

Inevitabilmente, sono scattate nei suoi confronti le denunce, per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Il video, nel contempo, è diventato virale su YouTube, sui social media e, in generale, sul web, divenendo uno dei filmati più cliccati in Italia e non solo. A diffonderlo è stato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, così da denunciare e mostrare a tutti quanto accaduto nella città partenopea.

