La Generazione Z, ovvero i nati tra il 1995 e il 2012, sta ridefinendo le regole del lavoro in Italia e nel mondo. La conferma arriva dal White Paper realizzato dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano in collaborazione con Indeed, primo motore di ricerca lavoro globale. L’indagine è stata condotta su oltre 100 giovani, provenienti da diverse università e scuole superiori italiane, a cui sono state sottoposte domande qualitative e 1.500 lavoratori italiani con il supporto di BVA Doxa.

La Generazione Z rappresenta oggi circa il 20% della forza lavoro globale e, secondo le stime del World Economic Forum, salirà al 27% entro il 2025. Questa generazione porta con sé una visione del lavoro radicalmente diversa rispetto a quella dei Baby Boomer o della Generazione X: cerca senso, equilibrio vita-lavoro, benessere ed impatto sociale, e mette in discussione i modelli aziendali tradizionali.

Per i giovani non è più accettabile vivere il lavoro come un sacrificio totale. La priorità è l’equilibrio con la vita privata, dove il 47,4% degli intervistati ritiene fondamentale scegliere l’orario privilegiando la flessibilità e il 44,7% il luogo da cui lavorare. Servizi come congedi parentali, supporto psicologico e spazi per il benessere sono considerati imprescindibili dal 63,8% del campione. Addio quindi all’ideologia della reperibilità h24: è il lavoro a doversi adattare alla persona, non viceversa.

La salute mentale è la nuova priorità e il malessere psicologico diventa un fattore determinante nelle scelte lavorative; alto il valore, oltre il 45%, della Gen Z ha avuto assenze dal lavoro legate a problemi psicologici e/o relazionali nell’ultimo anno, ecco quindi che quasi la metà (47,6%) sarebbe pronta a dimettersi pur di proteggere la propria salute mentale. Anche il clima aziendale pesa: il 54,4% vuole ambienti sani e il 44,6% chiede inclusività, mentre un giovane su quattro lascerebbe il posto a causa di relazioni tossiche nell’ambiente professionale.

Lo stipendio giusto non è tutto, la retribuzione resta importante per il 70% del campione, ma non è l’unico criterio, anche se il 39,6% cambierebbe lavoro se lo stipendio fosse inadeguato; oltre il 65% guarda anche a tutele contrattuali, welfare, assicurazioni sanitarie (67%) e sostegno alla genitorialità (57%). Il contratto stabile, le ferie e le coperture per malattia sono elementi irrinunciabili, infatti il 21,1% ha cambiato o cambierebbe lavoro per tutele insufficienti.

La Gen Z non crede nella fedeltà all’azienda a prescindere, anzi è portata per seguire carriere dinamiche, ma con senso. Il 22% ha cambiato lavoro nell’ultimo anno e il 27% prevede di farlo nei prossimi 18 mesi. La motivazione principale non è la promozione, ma il significato del lavoro stesso: per il 63,6% è cruciale che l’attività lavorativa abbia un impatto positivo, ovvero il 37,7% vuole contribuire a cause sociali o ambientali, in linea con i dati dei Millennials (39,6%) e della Gen X (38,2%).

Molti giovani guardano con crescente interesse a carriere “a impatto”, in settori come la sostenibilità ambientale, il sociale, la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica. Il lavoro non è più visto come un fine, ma come uno strumento per affermare la propria identità e contribuire a una causa condivisa. Aperta al mondo la Gen Z (26,3%) considera l’internazionalità un valore e le esperienze all’estero fondamentali poiché il 46% aspira a lavorare in contesti internazionali.

Formazione e crescita sono sicuramente gli aspetti più motivanti per costruire una carriera solida e il 54% della Gen Z sceglie il lavoro anche in base alle opportunità di formazione continua. Anche la valorizzazione dei talenti è centrale, il White Paper indica che il 44,3% cerca contesti in cui le proprie competenze vengano riconosciute, mentre il 13% ha già lasciato un impiego per questo motivo. Le aziende devono quindi investire in percorsi formativi e sistemi di sviluppo personalizzati, pena la fuga dei giovani più brillanti.

La Gen Z è una generazione nata nell’epoca digitale, quindi multicanale e AI-friendly; infatti, il report indica che usa internet con naturalezza nella ricerca del lavoro utilizzando portali come Indeed (43,7%), mentre il 44,3% preferisce i social professionali. Oltre un quarto si affida ai feedback di ex dipendenti o conoscenti. Anche l’intelligenza artificiale gioca un ruolo crescente: il 23,1% usa strumenti AI per scrivere CV e prepararsi ai colloqui, e uno su quattro ottimizza il profilo per superare i filtri automatizzati dei portali o delle aziende.

In un mercato del lavoro che soffre di skill shortage e invecchiamento demografico, attrarre e trattenere i giovani diventa una priorità strategica. Come mostra questo studio, la Gen Z non chiede solo un posto fisso, vuole un posto giusto.

