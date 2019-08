Potere assoluto/ Su Rete 4 il film di e con Clint Eastwood (30 agosto 2019)

Potere assoluto andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di venerdì 30 agosto, alle ore 21.25. Ci troviamo di fronte a un thriller del 1997 diretto ed interpretato da Clint Eastwood. Nel cast anche Laura Linney, Gene Hackman, già al fianco di Eastwood ne Gli spietati, e Ed Harris. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di David Baldacci. La solita regia di grande impatto regala sicurezza e un pubblico attento, che sicuramente sarà felice di vedere diversi personaggi di assoluto livello all’interno. Non manca niente dunque a Potere assoluto per regalare una grande serata a chi lo guarderà.

Potere assoluto, la trama del film

Diamo uno sguardo a quella che è la trama di Potere assoluto. Luther Whitney (Clint Eastwood) è un ladro professionista, e il suo prossimo obiettivo è il ricchissimo caveau privato nella casa di Walter Sullivan (E.G. Marshall), uno degli uomini più ricchi e potenti d’America. Mentre è nascosto nel caveau Luther assiste ad un incontro fra la moglie di Sullivan, Christy (Melora Hardin) e il Presidente degli Stati Uniti (Gene Hackman). I due cominciano a discutere e la donna, per difendersi da un attacco del Presidente, si arma di un tagliacarte. A questo punto intervengono i Servizi Segreti, che eliminano la donna per salvaguardare l’incolumità del Presidente. Luther, intrappolato nel caveau dagli uomini accorsi sul posto, assiste alla pulizia della scena del crimine ad opera dei Servizi Segreti, mentre il Presidente viene portato via. Luther riesce ad impossessarsi, senza farsi vedere, del tagliacarte brandito dalla donna e utilizzato per ferire il Presidente. Due agenti però lo scorgono e lo inseguono, dopo avere notato l’assenza del tagliacarte. Luther ora è un pericolosissimo testimone e si troverà ben presto braccato dai Servizi Segreti al gran completo.

