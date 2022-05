POVERI/ Cristina Sartorio: “Grazie alla bellezza dono un pasto agli indigenti”

“La Mensa dei Poveri di Torino è una splendida testimonianza di amore e carità. Aiutarla mi ha riempito il cuore. Felice di aver potuto contribuire anch’io a onorare la memoria di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, Santo degli emarginati e degli ultimi, cui essa è dedicata”.

Sono parole di Cristina Sartorio, medico chirurgo estetico piemontese che ha scelto di devolvere all’opera fondata nel 2008 in via Belfiore 12 – nel cuore del quartiere San Salvario – dal sacerdote cottolenghino Don Adriano Gennari i preziosi e ampi proventi delle vendite cartacee e on line del suo bestseller Amazon ‘La Bellezza dell’Imperfezione’.

Un testo di successo scritto per HCA Edizioni con la collaborazione del giornalista radiotelevisivo e saggista cattolico Maurizio Scandurra, anche opinionista per ‘Ansa’, ‘Adnkronos’, ‘Canale Italia’, ‘Radio Radio’ e ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’.

Un passo esemplare, ha aggiunto la valente professionista, “Mosso dall’anima nella direzione di una sempre crescente attenzione e sensibilizzazione al dilagare del fenomeno del depauperamento generalizzato e diffuso conseguente a crisi economica, pandemia da Covid-19 e scenari geopolitici di guerra che erodono certezze, futuro, prospettive e risparmio”.

“Ringrazio di cuore la dottoressa Cristina Sartorio per essersi presa amorevolmente cura anche dei nostri indigenti con un atto di toccante generosità. Certamente il Signore la colmerà delle Sue grazie e benedizioni”, ha dichiarato a sua volta Don Adriano Gennari, destinatario dell’importante donazione, anche animatore e guida del ‘Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus’ che ha altresì sede con un centro di ascolto e preghiera per i malati nel millenario Monastero Abbaziale Cistercense di Casanova, frazione di Carmagnola, ridente comune dell’hinterland torinese.

Ma c’è di più. “Da inizio pandemia a oggi i pasti caldi distribuiti sono aumentati, toccando quota 300 al giorno. In crescita soprattutto del 30% rispetto al 2020 anche il numero di italiani di ogni età che hanno perso occupazione e lavoro, con famiglie e figli a carico cui ogni sabato mattina doniamo anche pacchi di viveri primari. La domenica viaggiamo invece su una media di 500-600 pranzi da asporto. E il dato è in continua ascesa. Confidiamo come sempre fiduciosi nell’aiuto della Divina Provvidenza che continua ad alimentare il nostro desiderio di assistenza nella sussistenza. E nella prodiga bontà dei numerosi benefattori spontanei che il Signore invia alla nostra porta, come la Dottoressa Sartorio”, ha poi chiosato, riconoscente ed entusiasta, lo stimato e seguito religioso piemontese, da sempre vicino a chi soffre.

