Poveri ma ricchi è un divertente film di Fausto Brizzi con un cast corale composto da Christian De Sica, Lucia Ocone, Enrico Brignano e molti altri

Poveri ma ricchi, film su Rete 4 diretto da Fausto Brizzi

Lunedì 25 agosto, la prima serata di Rete 4, alle ore 21.25, prevede la messa in onda della commedia italiana Poveri ma ricchi. Si tratta del remake del film francese Les Tuches (2011) uscito nelle sale nel 2016 e diretto da Fausto Brizzi, film maker di successo autore di numerose commedie, come Notte prima degli esami, Ex, Maschi contro femmine e molte altre. Brizzi ha anche ideato soggetto e sceneggiatura insieme a Marco Martani, con cui aveva già lavorato per Notte prima degli esami ed Ex. La colonna sonora è di grande importanza perché composta dal cantautore, vincitore del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani.

Il cast corale e di qualità è formato da Christian De Sica, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Enrico Brignano, Giulio Bartolomei, Lodovica Comello, Federica Lucaferri e Ubaldo Pantani, tutti parte di una sgangherata famiglia a cui tocca un colpo di fortuna che porta più guai che benefici.

La trama del film Poveri ma ricchi: i soldi fanno la felicità?

Poveri ma ricchi racconta della famiglia Tucci che risiede nella provincia romana. Danilo (Christian De Sica) è il marito di Loredana (Lucia Ocone). Il primo fa l’impiegato per una ditta di formaggi mentre la seconda è casalinga. I due hanno due figli, il “nerd” Kevi (senza enne per un errore del papà) e Tamara aspirante influencer (Federica Lucaferri). Con loro vivono la nonna Nicoletta (Anna Mazzamauro) e lo zio Marcello (Enrico Brignano). Il nucleo famigliare non naviga nell’oro, tuttavia conduce una vita semplice ma serena.

Un giorno Loredana vince alla lotteria 100 milioni di euro. La notizia ovviamente sconvolge la famiglia che decide di non farne parola con nessuno ed emigrare al nord. Si stabiliscono così a Milano in un albergo di lusso e acquistano un attico nella zona bene della città. Mentre si trovano ancora nell’hotel, Marcello conosce la cameriera Valentina (Ludovica Comello) che odia le persone benestanti e per la quale si finge poverissimo, arrivando perfino a farsi assumere come lavapiatti. Tra i due scoppierà presto l’amore, anche se lei è ignara dello status economico dell’uomo.

La felicità della famiglia subisce però un brusco stop, perché Danilo che ha investito tutti i suoi soldi restanti in una scuderia di Formula 1, scopre di essere stato truffato. Perso il denaro, la famiglia ritorna a Torresecca, da dove tutto è cominciato, tranne Marcello che ha deciso di sposare Valentina e di rimanere a Milano. Ma il finale a sorpresa rivelerà che non tutto è perduto: oltre ad aver recuperato la coesione familiare che il denaro aveva rovinato, Kevi spiegherà ciò che ha organizzato con il maggiodomo Gustavo (Ubaldo Pantani) per salvare i risparmi della famiglia.