Poveri ma ricchi/ Video, su Canale 5 il film di Fausto Brizzi con Christian De Sica

Sarebbe dovuto andare in onda oggi, su Canale 5, il film Il diavolo veste Prada non va in onda con la strepitosa Meryl Streep, ed invece cambio di programma sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Al suo posto, nonostante i promo delle ultime ore, sarà trasmessa un’altra pellicola tutta italiana: Poveri ma ricchi. La pellicola genere commedia è datata 2016 e vede dietro la macchina da presa il regista Fausto Brizzi. Il cast è ricchissimo e vanta la presenza di Christian De Sica nei panni di Danilo Tucci, Enrico Brignano in quelli di Marcello Bertocchi, Lucia Ocone in quelli della moglie Loredana e Anna Mazzamauro che interpreta la nonna Nicoletta. Tra gli altri attori presenti anche la giovane Lodovioca Comello, Gianmarco Tognazzi e Giobbe Covatta. Il film è liberamente tratto dall’originale francese Les Tuche. Al centro della storia le vicende della famiglia Tucci, abituata a vivere nella povertà ma che un giorno grazie alla vincita di 100 milioni di euro vede la propria vita del tutto cambiata. La vincita però non resterà a lungo segreta e ben presto è costretta a scappare da Torresecca, paesino della campagna romana.

POVERI MA RICCHI, LA TRAMA DEL FILM DI CANALE 5

La famiglia Tucci non vive affatto in una condizione economica agiata, ma ciascuno dei componenti – i genitori Danilo e Loredana, i figli Tamara e Kivi (senza “n”), lo zio Marcello e la nonna Nicoletta – vivono serenamente. Loredana però un bel giorno si rende autrice di una strepitosa vincita milionaria e così l’intera famiglia decide di godersi la vincita senza proferire parola con nessuno. Il segreto però inizierà ben presto a girare in paese e così i Tucci decidono di partire alla volta di Milano. Qui potranno usare i soldi senza il timore di nascondersi. Si trasferiscono inizialmente in un albergo a cinque stelle, poi comprano un agiato attico. La nuova vita da ricchi però durerà molto poco quando Danilo decide di investire i soldi rimasti per un vezzo, ovvero per allestire una scuderia di Formula 1, ritrovandosi però vittima di una truffa ai suoi danni. A quel punto i Tucci si ritroveranno nuovamente poveri e costretti a tornare alla loro vita a Torresecca tranne Marcello che proprio a Milano ha trovato l’amore. Il ritorno alla vecchia vita riunisce la famiglia, con un colpo di scena finale da vero maestro…





