Poveri ma ricchissimi/ Su Canale 5 il film con Christian De Sica e Enrico Brignano

Poveri ma ricchissimi è il film che andrà in onda oggi, 26 maggio, a partire dalle ore 21:20 su Canale 5. Si tratta di una produzione italiana, del genere commedia, che ha debuttato nei cinema del bel paese durante l’anno 2017. Il regista di questo film risulta essere Fausto Brizzi mentre la sceneggiatura è stata scritta da Marco Martani, Luca Vecchi e dallo stesso regista.

All’interno del cast del film Poveri ma ricchissimi sono presenti attori molto famosi in Italia come Christian De Sica, Enrico Brignano, Anna Mazzamauro, Lodovica Comello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani, Paolo Rossi, Giobbe Covatta, Dario Cassini, Massimo Ciavarro e Roberto Lanfranchi. Le musiche del film sono state realizzate da Tommaso Paradiso e Marcello Cantaluppi mentre la fotografia è stata messa a punto da Marcello Montarsi.

Poveri ma ricchissimi, la trama del film: si torna poveri?

In Poveri ma ricchissimi la famiglia Tucci sta per diventare povera dopo anni di ricchezza. Infatti, la loro nonna, l’unica che davvero deteneva la pecunia, sta per morire. Ad ogni modo, viene svelato che i due maggiordomi della famiglia hanno nascosto i soldi e organizzato una sorta di truffa. Per questa ragione, i Tucci non sono più in pericolo di bancarotta. Anzi, grazie ai soldi depositati in banca, i loro averi sono anche lievitati e ora si ritrovano ad avere un cospicuo patrimonio da poter amministrare.

Tuttavia, decidono di non sperperare il denaro ma di investirlo in modo intelligente. Per questa ragione, decidono di aprire una friggitoria ma dopo qualche tempo hanno un’idea geniale. Attraverso una sorta di Brexit, decidono di far uscire la loro terra, Torresecca, dall’Italia. Questo stratagemma ha molto successo, ma per quanto potrà durare? Ebbene, i guai sono sempre dietro l’angolo per la famiglia.

