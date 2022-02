Poveri ma ricchissimi/ Su Canale 5 il film con Christian De Sica

Poveri ma ricchissimi, film di Canale 5 con Enrico Brignano e Massimo Boldi

Poveri ma ricchissimi va in onda su Canale 5 oggi, 1° febbraio 2022, alle ore 21,20. Nel cast protagonista nel ruolo di Danilo Tucci troviamo proprio l’attore re prima dei Vanzina oggi di Brizzi, Christian de Sica, coppia storica del film natalizio assieme a Massimo Boldi e tutte le attrici e attori, soubrette e quel carrozzone che lo identifica soprattutto nel filone delle ‘Vacanze di Natale in giro per il mondo.

Assieme a De Sica l’attore anch’esso romano, Enrico Brignano, scuola Gigi Proietti per un interprete che ha trovato la via del successo con la soap televisiva per famiglie, ‘Un medico in famiglia’ per poi approdare in qualità di monologhista nel circo comico di ‘Zelig’ e scoprire, assieme alla sua grande passione per il teatro, anche il cinema. Su grande schermo lo ricordiamo soprattutto in ‘In barca a vela contromano’, ‘La vita è una cosa meravigliosa’ diretto da Carlo Vanzina, ‘Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile’, ‘Poveri ma ricchi’ di cui il nostro film è sequel. Nel cast anche Anna Mazzamauro e Lucia Ocone.

Poveri ma ricchissimi, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Poveri ma ricchissimi. I Tucci, approfittando della malattia e dei soldi della nonna, da poveri tornano ad essere benestanti e decidono di aprire una friggitoria in Roma.

La figlia Tamara però propone al padre e al resto della famiglia di dichiarare Torresecca come stato indipendente in una sorta di Brexit all’italiana nel quale proprio Danilo, il padre, sarà Principe e Marcello il naturale Presidente del Consiglio.

Nel giorno della Brexit dall’Italia, Loredana incontra un affascinante Massimo Ciavarro nel ruolo di Rudy, mentre Danilo conosce invece Chloe che dichiara di essere sua figlia naturale. Ora i Tucci sono benestanti e al governo dello stato di Torresecca, ma i problemi e le confusioni famigliari renderanno a questa folle famiglia la vita difficile, grottesca, ironica sino all’epilogo.

Il video del trailer Poveri ma ricchissimi





