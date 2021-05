Poveri ma ricchissimi/ Su Canale 5 il film di Fausto Brizzi (oggi, 12 maggio)

Risate assicurate in prima serata su Canale 5. Alle 21.20 di questa sera, mercoledì 12 maggio, la prima rete Mediaset trasmetterà il film di Fausto Brizzi “Poveri ma ricchissimi”, sequel del fortunato primo capitolo “Poveri ma ricchi”, sempre a firma del regista romano. Cast di assoluto livello, con Christian De Sica ed Enrico Brignano nel ruolo di protagonisti insieme a Lodovica Comello e Anna Mazzamauro. Particolarmente apprezzata è stata Lucia Ocone, che interpreta Loredana Bertocchi: “È lei l’unica in grado di creare un carattere, di mettere in fila gag, trovate, movimenti, battute e improvvisazioni coerenti con chi sta interpretando, spunti unici e ogni volta freschi”, ha scritto Gabriele Niola di Bad Taste. Nel film appare anche la Iene Nicolò De Devitiis, nel ruolo di se stesso.

Poveri ma ricchissimi, la trama del film

Il film narra le vicende della famiglia Tucci. Se nel primo capitolo i Tucci avevano guadagnato un enorme fortuna, ora la sventurata famiglia è tornata ad una condizione di estrema povertà a causa di una truffa subita. A questo si aggiunge la prossima dipartita della nonna Nicoletta (Anna Mazzamauro). A svelare che in realtà i soldi dei Tucci ci sono ancora è il piccolo Kevi (Giulio Bartolomei), che svela come abbia nascosto i soldi in banca riuscendo addirittura a incrementare il patrimonio familiare. I Tucci decidono così di tentare il passo più lungo della gamba, dichiarando stato indipendente il paesino di Torresecca. Inizia quindi una lotta a colpi di risate con lo stato italiano per rendere il territorio della cittadina autonomo e non pagare più le tasse. Il piano riesce, ma a quel punto inizia tutta un’altra serie di problemi per la famiglia Tucci.

