POVERI MA RICCHISSIMI/ Video e streaming del film con De Sica (13 gennaio)

Poveri ma ricchissimi è “un film che non affonda il colpo e si muove con eccessiva cautela su un terreno che avrebbe dovuto fornire innumerevoli spunti satirici e comici”. Nonostante queste parole Paola Casella promuove, anche se solo con la sufficienza, il film su MyMovies assegnandogli due stellette e mezzo sulle cinque a disposizione. Aggiunge: “Si tratta del seguito del fortunato Poveri ma ricchi, che era riuscito a “localizzare” nella provincia italiana una commedia francese campione di incassi”. Qui invece si ride ma non allo stesso modo con situazioni che sanno di già visto e già sentito. Forse serviva uno sforzo maggiore invece di sperare di campare di rendita sul successo del primo capitolo. Poveri ma ricchissimi sarà trasmesso da Canale 5 dalle 21.20, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo in diretta streaming su MediasetPlay cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Poveri ma ricchissimi, su Canale 5 il film con Christian De Sica

Poveri ma ricchissimi va in onda su Canale 5 oggi, lunedì 13 gennaio, dalle ore 21:20. Si tratta del sequel di Poveri ma ricchi. La pellicola è stata realizzata in Italia nel 2017 con la regia di Fausto Brizzi il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto della sceneggiatura in collaborazione con Marco Martani e Luca Vecchi. Il montaggio è stato realizzato da Luciana Pandolfelli, la fotografia è stata curata da Marcello Montarsi e le musiche della colonna sonora sono state scritte da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori italiani piuttosto Amati ed apprezzati tra cui Christian De Sica, Enrico Brignano, Lodovica Comello, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Paolo Rossi e Federica Lucaferri.

Poveri ma ricchissimi, la trama del film

Ecco la trama di Poveri ma ricchissimi. La famiglia Tucci dopo aver sprecato in lungo e in largo i proventi della loro favolosa vincita che aveva permesso di vivere in uno straordinario appartamento ubicato in una delle zone più esclusive della città di Milano è tornata ad essere povera. Una situazione molto difficile da gestire soprattutto per via dei problemi depressivi che hanno colto la tanto amata nonna Nicoletta che ovviamente non ha sopportato l’idea di dover tornare a fare i conti con le ristrettezze economiche della loro vecchia vita. Tuttavia il nipotino Kevin decide di dire la verità alla nonna per salvarle la vita ossia che insieme al maggiordomo decisero di far finta di aver perso tutti i soldi in quell’investimento e di averli invece investiti in banca per cui adesso sono ancora ulteriormente aumentati.

Non appena la notizia arriva all’orecchio degli altri componenti della famiglia ecco che iniziano nuove ed importanti progetti per la famiglia Tucci che sembra essere voler prima investire nell’apertura di una friggitoria vista la grande capacità della moglie nel realizzare supplì ed altri contorni sfiziosi della cucina romana per poi indirizzare l’attenzione invece in un progetto davvero straordinario ossia quello di rendere la propria cittadina natale uno Stato indipendente rispetto l’Italia.

La famiglia inizia ad interfacciarsi con figure professionali che hanno una certa competenza per questo genere di situazioni legali e quindi iniziano i preparativi per una sorta di uscita dallo Stato Italiano rendendo la cittadina una vera e propria monarchia in cui il capofamiglia Tucci ci sarà il Re. Ovviamente anche in questa nuova trovata della famiglia Tucci diventata ricchissima, ci saranno tante conseguenze e ovviamente dovranno essere affrontate a partire dalla possibile storia d’amore che vedrà protagonista Loredana fino ad arrivare alla presunta figlia avuta precedentemente dal capofamiglia Tucci. Una serie di divertenti e verdi che permetteranno di godere in pieno di questa pellicola italiana.

Il trailer di Poveri ma ricchissimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA