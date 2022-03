Povero Gabbiano, Gianni Celeste: testo, significato e com’è nata/ “Mi proposero…”

Il cantante Gianni Celeste sta letteralmente spopolando sui social grazie al celebre ritornello della sua “Tu comm’a mme”, che è diventato un vero e proprio trend virale su TikTok. “Povero gabbiano, hai perduto la compagna” è parte del brano che ha trovato solo oggi la sua popolarità. Molto conosciuto nell’ambiente neomelodico, Gianni Celeste sta conquistando sempre più il popolo del web, tanto che la sua canzone si trova al secondo posto della Viral 50 Italia di Spotify e ha da poco superato i 45mila utilizzi su TikTok. Essa racconta la fine di un amore e rimarca il senso dell’abbandono. Nel brano infatti, il protagonista si sente come un gabbiano abbandonato dalla sua compagna e che ora non ha altro da fare che girare sulla spiaggia. Gianni Celeste ha scritto la canzone nel 1988 ma solo di recente è riuscito a conquistare il popolo dei social, posizionandosi dopo Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”.

Gianni Celeste si è stupito dell’improvvisa popolarità del brano e, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato: “Io non capisco nulla di internet, ho scoperto tutto tramite mio figlio che si occupa di queste cose. Mi ha detto ‘papà è finita ovunque, ne parlano tutti’. Tutte le radio, tutte le televisioni e i giornali mi hanno chiamato per parlarne. La cosa bella che mi stupisce è che un brano con una melodia drammatica finisce in video ironici di ragazzi e bambini ed è bello e divertente da vedere”.

Gianni Celeste star dei social con “Povero gabbiano”, Gianni Morandi vittima del tormentone

Il cantante Gianni Celeste ha raccontato di com’è nata la storia del brano “Tu comm’a mme”. Il brano gli era stato proposto da Franco D’Agostino e Di Pietro: “Guardate che questo pezzo si prendeva sul serio, non era ironico. Si tratta di una cosa drammatica con una storia dietro. Povero Gabbiano l’hanno scritto due siciliani 35 anni fa, Franco D’Agostino e Di Pietro. Mi proposero la storia e io accettai. Questi due autori erano a pesca e videro un gabbiano fermo e così costruirono una storia d’amore su questo uccello che loro cacciavano e lui non se ne andava, stava fermo. Come mai Povero Gabbiano e tutti gli altri miei singoli sono tristi? Quando azzecchi un filone vai sempre su quello e così ho fatto. Se dovessi incontrare i due ragazzi che hanno reso virale questo pezzo li ringrazierei, perché hanno fatto una cosa grande. Adesso in tutta Italia cantano ‘Povero Gabbiano hai perduto la compagna’”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Il brano ha rapito anche Gianni Morandi, che in un video pubblicato sui social si è esibito nella sua versione della canzone di Celeste. “Oggi il piccolo Giangi, figlio di amici, mi ha fatto conoscere questa canzone e non smetto di canticchiarla”, scrive Gianni Morandi, a corredo del video in cui canta “Tu comm’a mme” e in particolar modo la frase che spopola su TikTok, inserendo nei tag anche l’autore della canzone, Gianni Celeste. Il video ha ricevuto numerosi commenti, tra cui anche quello di Massimo Ranieri.

