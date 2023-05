Povertà educativa legata a peggiori capacità di esprimere emozioni/ 65% non sa farlo

La povertà educativa è collegata a delle peggiori capacità nell’esprimere le emozioni. A dimostrarlo, come riportato da La Stampa, sono stati i dati della seconda “Ricerca sulla povertà educativa in Italia”, realizzata dalla Fondazione della Vita Onlus (Fadv) con la supervisione scientifica dell’Università degli Studi di Palermo. L’indagine ha coinvolto 454 beneficiari del programma nazionale di contrasto alla povertà “Varcare la soglia”, attivo a Milano, Perugia, Genova, Napoli, Catanzaro e Palermo.

Maltempo, fondi/ Da Multiversity oltre mezzo milione di euro in borse di studio a favore degli studenti

“Il 50% degli intervistati non sa esprimere felicità quando capita qualcosa di bello, o gioirei appieno dei propri successi (65%). Anche quando si tratta di esprimere liberamente il proprio entusiasmo in occasione di feste e incontri con gli amici, il 67% non si sente capace di farlo”, ha rivelato Isabella Catapano, direttore generale di Fadv. “Insomma, la povertà educativa ha, come diretta conseguenza, una mancata attivazione delle capacità e del talento di bambini e ragazzi. Addirittura al peggiorare delle condizioni di povertà peggiorano anche le capacità emotive e relazionali. La percentuale, nelle fasce più in difficoltà, sale all’81% per le emozioni positive come la felicità e al 91% per quelle negative come frustrazione e rabbia”.

SCUOLA/ Trionfo e crisi degli organi collegiali: come uscire dal particolarismo

Povertà educativa legata a peggiori capacità di esprimere emozioni: la ricerca

La povertà educativa, che è collegata a peggiori capacità di esprimere emozioni, come mostrato nella ricerca condotta dalla Fondazione della Vita Onlus (Fadv) con la supervisione scientifica dell’Università degli Studi di Palermo, si manifesta in diverse forme. Secondo l’indagine, ad esempio, il 76% del campione non svolge alcuna attività ludico-ricreativa e a praticare sport è solo il 17%. È ancora più determinante il fatto che il 43% dei giovani presi in considerazione non possieda a casa libri adatti alla propria e che a leggere sia solo il 15%.

Roma, maestra faceva disegnare inferno a bambini/ Richieste Tso a vuoto: ora rischia processo

I dati allarmanti registrano in media un peggioramento rispetto all’anno precedente. “Il livello di povertà assoluta dei minori in Italia non è mai stato così alto da quando viene svolta questa rilevazione”, sottolinea Impossibile, l’ultimo rapporto sulla povertà educativa realizzato da Save the Children.











© RIPRODUZIONE RISERVATA