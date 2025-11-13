In Italia il rischio povertà è superiore di 2,7 punti rispetto che in Europa: a dirlo è il report BSE realizzato dall'Istat e pubblicato in queste ore

È stato pubblicato in queste ore da parte dell’Istat il report BES, dedicato al Benessere Equo e Sostenibile nel nostro paese e nel resto del continente europeo con una serie di indicatori che tengono conto di pressoché tutti gli aspetti predominanti nel dibattito pubblico, dalla povertà fino alla salute, passando per l’istruzione, la formazione, il benessere percepito e – tra gli altri – l’innovazione e la ricerca: un report – disponibile integralmente qui, composto da oltre 200 pagine – che per certi aspetti (soprattutto quello securitario) premia l’andamento italiano e per altri (come quello relativo al rischio di povertà) la boccia in modo netto.

Partendo proprio da qui, è significativo notare che nel capitolo dedicato al rischio di povertà l’Italia segni una percentuale di addirittura il 18,9 per cento, di ben 2,7 punti percentuali in più rispetto alla media europea (16,2%): un dato che si conferma anche guardando all’indicatore sulla disuguaglianza di reddito tra il 20% della popolazione più ricca e il 20% di quella più povera che, pur essendo in calo negli ultimi anni, ammonta al 5,5% rispetto alla media europea del 4,7 per cento.

Non solo, perché l’Italia – sempre il questo capitolone dedicato alla povertà – nel report fa segnare dati migliori rispetto alla media dei 27 dal punto di vista della grave deprivazione materiale (che interessa il 4,6% della popolazione) e di quella abitativa (al 5,6%), ma anche della bassa intensità del lavoro all’interno della famiglia (al 9,2%); mentre è migliore che in Europa anche il cosiddetto “sovraccarico del costo abitativo” con appena il 5,1% (rispetto all’8,2 europeo) della popolazione che ritiene “insostenibili” i costi legati alla casa.

Oltre alla povertà, l’Italia degli alti e bassi rispetto alla media europea: il report BES del 2024 dell’Istat

Complessivamente – andando oltre al capitolo sulla povertà – nel report BES l’Italia nel 2024 ha visto un miglioramento su 47 dei 137 (poco più del 30%) indicatori di cui l’Istat ha tenuto conto; mentre sono 26 quelli peggiorati rispetto al 2023 e i restanti 54 sono rimasti grosso modo stabili: tra questi indicatori, 39 sono rapportabili alla condizione degli altri paesi europei e in questo capitolo sono solamente 11 a premiare l’Italia, rispetto ai 18 che la “bocciano”.

Significativo notare, in particolare, che il Bel paese resta piuttosto in alto nella classifica europea BES per quanto riguarda – da un lato – il tema della sicurezza con appena 17,6 morti evitabili ogni 10mila abitanti (sono 25,8 nella media UE) e solo 0,6 omicidi (0,9 in UE) ogni 100mila abitanti; ma anche – dall’altro alto – dal punto di vista dell’aspettativa di vita che qui da noi ammonta a 84,1 anni, ovvero 2,4 in più rispetto che il resto del Vecchio continente.

Si torna, invece, in campo negativo – esattamente come per la povertà – se si guarda al capitolo dedicato al lavoro con l’occupazione (67,1%) resta di circa 8,7 punti percentuali in meno rispetto alla media dei 27 e di addirittura 13,4 punti se si considera solamente quella femminile (57,4%); ma anche all’istruzione con appena il 31,6% dei giovani che ha conseguito la laurea (44,1% nel blocco europeo) e – addirittura – appena il 66,7% (80,5% in UE) che ha conseguito il diploma.