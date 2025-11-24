In rischio povertà in Europa è del 16,2%, in linea con l'ultimo anno: in Italia si trovano tre delle cinque peggiori regioni, secondo l'Eurostat

Sono stati pubblicati in queste ore gli ultimissimi dati elaborati dall’Eurostat – ovvero la controparte europea della nostrana Istat – sul rischio povertà nel Vecchio continente che sembrano essere del tutto in linea con quelli elaborati lo scorso anno: un punto che può essere visto sia in ottica positiva dato che la situazione economica media dei cittadini non è peggiorata nell’arco degli ultimi 12 mesi; ma al contempo anche in ottica negativa perché significa che non si è ancora fatto abbastanza per ridurre l’incidenza del rischio di povertà.

Partendo dal dato nudo e crudo, secondo i dati elaborati dall’Eurostat – disponibili integralmente a questo indirizzo – il rischio povertà nel corso del 2024 (ovvero l’ultimo anno di cui si hanno dati certi) colpiva circa 72,1 milioni di persone, pari al 16,2% dell’intera popolazione europea: un dato – appunto – in linea rispetto al 2023, ma con ancora ampio spazio di manovra, soprattutto perché risultano essere 10 le regioni entro il livello NUTS 2 (ovvero quelle di media entità) che presentano ancora un rischio povertà superiore al 30%.

La mappa della povertà in Europa: in Italia tre delle cinque peggiori regioni europee

Entrando nel merito dei dati Eurostat, è interessante notare che la regione europea con la maggiore incidenza del rischio di povertà risulta essere la Guiana francese (che si trova sul territorio continentale del Sud America) con un dato del 53,3% dei cittadini in condizioni economiche gravi; mentre dall’altra parte della classifica troviamo la virtuosa regione di București-Ilfov (rappresentata dall’area attorno alla capitale della Romania) con appena il 3,7% di cittadini a rischio.

Soffermandoci, invece, sull’Italia, è interessante notare che la penisola risulta essere piuttosto variegata, rientrando al contempo tra le tre migliori regioni in Europa e tra le tre peggiori: nel primo caso, infatti, spicca la regione amministrativa di Bolzano con un rischio povertà del 5,9 per cento (terzo in Europa, dopo Bucaret e Oost-Vlaanderen); mentre nel secondo è la Calabria a indossare la maglia nera (terza dal basso, dopo la Guiana e Ciudad de Melilla, in Spagna) con un rischio che sfiora il 37,2 per cento.

Sempre sul lato delle regioni italiane virtuose per il rischio povertà troviamo anche Trento (6,9%), l’Emilia-Romagna (7,3%), la Valle d’Aosta (9,2%) e le Marche (9,6%); mentre dopo tutte le altre regioni (tra cui segnaliamo la Lombardia all’11,5% e il Lazio al 21,8%), spostandoci a Sud noteremmo che Campania e Sicilia (rispettivamente 35,5 e 35,3 per cento) non se la passano meglio della Calabria – piazzandosi appena prima di quest’ultima nella classifica generale europea -, appena anticipate dalla Puglia (30,9%).