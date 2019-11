Povia dice “no” all’Isola dei Famosi/ “Ringrazio per l’invito ma non fa per me”

Giuseppe Povia ha rifiutato ufficialmente l’Isola dei Famosi e – forse – non ha nemmeno fatto nemmeno così male. Essendo un personaggio fortemente di “rottura”, si sarebbe attirato addosso le antipatie del pubblico, portandosi a casa un probabile percorso breve. Lui però, confida su Instagram di avere rifiutato l’invito come accade ogni anno. A quanto pare quindi, il reality show ci prova costantemente a far sbarcare il cantante (convinto che l’omosessualità sia una malattia – “Luca era gay e adesso sta con lei…”) in Honduras, tra banane e cocchi da rompere. “Ringrazio l’isola dei famosi per l’invito che ogni anno mi fa. Ho pensato che partecipando avrei possibilità di farmi conoscere di più, farei un’esperienza diversa e forse si aprirebbero altre porte e opportunità per il mio cammino con la musica. Comunque ho risposto di no come sempre, non fa per me ma grazie davvero per il pensiero, mi fa tanto piacere)”, scrive il cantante sul suo profilo ufficiale.

Povia dice “no” all’Isola dei Famosi

Il pubblico di Povia, pare avere apprezzato la decisione di non partecipare all’Isola dei Famosi: “Bravissimo!”, “Ti fa onore”, “Hai fatto bene, è un programma spazzatura che non dice niente ed è per questo che è seguito da chi non ha niente da dire”, “Non ti vedo per quel genere di spazzatura… sei troppo top”, “Hai fatto benissimo. Programma bruttissimo di cui non hai assolutamente bisogno”. E per un Povia che va, una Milly D’Abbraccio potrebbe arrivare. Di recente, l’ex pornostar ha lanciato l’ennesimo appello tra le pagine di Novella 2000: “Vorrei che il pubblico conoscesse la vera me stessa, si dimenticasse della pornodiva. Il modo migliore sarebbe un reality, perfetta l’Isola dei famosi”. Poi l’appello: “Chiamatemi all’Isola! Un reality sarebbe l’ideale per far capire alla gente che non sono la porca, maiala, assatanata di sesso…”. Ecco i possibili nomi del cast del programma in partenza nel 2020: Eleonora Giorgi, Maria Monsè, Jack Vanore, Maria Giovanna Elmi, Rosario Miraggio, Sossio Aruta, Angelo Costabile, Milly D’Abbraccio, Valentine Demy, Luana Borgia, Kikò Nalli e Paolo Ciavarro.

