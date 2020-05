Povia, truffa su falso Facebook/ “Hai vinto 5000 euro”: è un tentativo di estorsione

Pubblicità

Un’altra disavventura per Giuseppe Povia. Questa volta però non si tratta dei testi delle sue canzoni, delle sue posizioni politiche e sociali in merito a certi temi “caldi” o qualcosa di simile: come si legge sul sito della Polizia Postale infatti il cantante milanese è stato vittima indiretta di una truffa online. Nello specifico, sulla pagina Facebook accreditato a Povia è comparsa ad un certo punto una schermata che dava il benvenuto “nel mio giveaway da 5000 euro”: il messaggio sostanzialmente faceva le congratulazioni per essere una delle 10 persone scelte ad aver vinto i soldi “messi in palio” dall’artista. Come incassare la vincita? Semplice: per completare l’iscrizione era necessario registrarsi sul portale e fornire i dati della propria carta di credito. Peccato che quella pagina Facebook non appartenesse al cantante milanese.

TRUFFA SU FALSO FACEBOOK DI POVIA

Dal canto suo Povia non ha mancato di segnalare il tentativo di truffa alla Polizia Postale di Torino, poi ha invitato tutti i suoi fan a visitare il suo reale account di Facebook – fornendone l’indirizzo – di modo che non ci siano ulteriori fraintendimenti. La Polizia Postale ha poi provveduto a dare alcuni consigli in merito a queste truffe, per evitare di cascarci: mai compilare moduli online con dati personali, diffidare da messaggi o news che non siano direttamente verificabili (rispetto alla fonte di provenienza), non diffonderli tra gli amici, usare sempre il buon senso e agire senza fretta. Soprattutto quando si è online, perché questo può portare a commettere errori. Poi, il consiglio più importante: ricordarsi che nessuno regala niente. Il che se proprio vogliamo non sarebbe nemmeno del tutto esatto, ma certamente un personaggio pubblico difficilmente aprirebbe ad una iniziativa del genere e, soprattutto, chiedendo di compilare un modulo online con i dati della carta di credito.



