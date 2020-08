Power Hits Estate 2020 di RTL 102.5/ Classifica radio e come seguire evento dell’anno

Grandissima attesa per il Power Hits Estate 2020 di RTL 102.5 in programma il 9 settembre all’Arena di Verona che è stato già ribattezzato come l’evento dell’anno. Sarà proprio all’interno dell’anfiteatro romano che verrà eletto il nuovo tormentone estivo. La serata verrà trasmessa in diretta su RTL102.5 (in tv al canale 36 dtt e 736 di Sky) oltre che sulle piattaforme web. Ma la novità è legata alla diretta su Tv8 e SkyUno, a conferma del grande successo. Sarà una serata molto attesa perché – come racconta su “Libero” il giornalista Francesco Fredella che è anche speaker di RTL102.5 – la classifica delle canzoni in radio “sta andando fortissimo“. Si prevedono ascolti altissimi, come peraltro avviene ormai da anni. Unica parola d’ordine: tenete alto il volume della radio, tv, smartphone. Insomma, potere seguire l’evento (senza pubblico a causa delle misure anti Covid) in qualunque posto voi siate.

POWER HITS ESTATE RTL 102.5: CLASSIFICA PROVVISORIA

Potete emozionarvi, sognare e cantare: queste le linee guida inderogabili del Power Hits Estate di RTL 102.5. Ma chi è il cantante, la cantante o il gruppo favorito per essere primo in graduatoria ed essere decretato re/regina musicale di questa strana estate? Per adesso, in classifica, sul primo gradino del podio ci sono Boomdabash & Alessandra Amoroso. A seguire abbiamo Achille Lauro, Irama, Takagi & Ketra feat. Elodie, Mariah e Gipsy Kings e Francesco Gabbani. La classifica è stata svelata, come ogni domenica, in diretta su RTL 102.5, ma è quella provvisoria. La classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio che premierà il tormentone dell’estate 2020 è realizzata da RTL 102.5, in collaborazione con EarOne. Come ogni anno la classifica verrà stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che potranno esprimere la propria preferenza tramite il sito rtl.it.



