Ieri sera dall’Arena di Verona è andata in onda la finale di Power Hits Estate 2025 su Tv8, il programma però ha dovuto fare i conti con qualche difficoltà. La serata non è certo andata come previsto, alcuni problemi infatti hanno rischiato di rovinare tutto. L’evento tanto atteso è stato più volte interrotto a causa del brutto tempo, durante la registrazione infatti c’è stata una forte pioggia a Verona che ha provocato alcuni problemi tecnici.

In un’ Arena di Verona completamente invasa dall’acqua scrosciante si sono esibiti sotto la piaggio battente Annalisa con un medley dei suoi successi tra cui ‘Maschio’, i Pinguini Tattici Nucleari, Gianluca Grignani e Andrea Bocelli ma quando è il torno dei The Kolors e la loro Pronto come va che tutto prende una piega disastrosa, salta l’audio e la finale del Power Hits Estate 2025 viene interrotta per alcuni minuti.

Power Hits Estate 2025, cosa è accaduto durante l’evento? Diversi problemi a causa del maltempo

La forte e incessante pioggia ha causato un malfunzionamento dell’impianto audio, ad un certo punto non funzionavano nemmeno i microfoni ed è per questo che i conduttori Matteo Campese e Paola Di Benedetto hanno passato la linea al red carpet. Le cose sono peggiorate maggiormente quando sul palco sono arrivati i The Kolors, infatti mentre cantavano non funzionavano più nemmeno le casse.

A causa degli evidenti problemi tecnici provocati dal maltempo gli organizzatori del Power Hits Estate 2025 non hanno potuto fare a meno di interrompere più volte lo spettacolo. La diretta in tv su Tv8 ma anche la diretta streaming sul sito è stata bruscamente interrotta per lasciare spazio ad uno speciale su Cesare Cremonini e il legame con Valentino. Nonostante tutti i problemi tecnici dovuti al vero e proprio diluvio che ha colpito Verona ed anche altri parti d’Italia, i tecnici sono riusciti a sistemare la situazione e dopo svariati minuti il programma è ritornato in onda ed ha visto il trionfo di Alfa.

