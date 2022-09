“Power Hits Estate Rtl 102.5 è nuovo Festivalbar”/ Cecchetto: “Sono commosso”

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 è stato ribattezzato “il nuovo Festivalbar”. A utilizzare tale espressione non è stato uno qualsiasi, bensì Claudio Cecchetto, per anni alla guida del Festivalbar proprio all’Arena di Verona, location che, nella serata di mercoledì 31 agosto 2022, ha ospitato l’evento musicale a cura dell’emittente radiofonica, trasmesso anche in radiovisione. Un siparietto gustoso e non preventivato: Cecchetto era seduto in prima fila a gustarsi la kermesse, ma soprattutto a godersi la conduzione del figlio Jody, affiancato sul palco da Paola Di Benedetto e da Matteo Campese.

Quando Jody è sceso a salutare suo padre in platea, però, ecco che Claudio Cecchetto non ha perso tempo e ha esternato il proprio pensiero. Impugnando il microfono, ha dichiarato: “Il Power Hits Estate di RTL 102.5 è il nuovo Festivalbar. Qui c’è il pubblico più bello d’Italia. Molti hanno provato a fare qualcosa come il Festivalbar, nessuno ce l’ha fatta. Tranne RTL 102.5. Adesso sono commosso, bravo Jody“. Una scena emozionante, interpretabile anche come un passaggio di testimone importante, di padre in figlio.

“POWER HITS ESTATE RTL 102.5 È IL NUOVO FESTIVALBAR”: MA CHI HA VINTO?

A margine del complimento di Claudio Cecchetto al Power Hits Estate RTL 102.5, paragonato al suo illustre antenato che di nome faceva Festivalbar, occorre sottolineare come a trionfare e a portarsi a casa il titolo di canzone tormentone dell’estate 2022 sia stata “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei, un trio inedito che ha dato vita a un brano dalle sonorità rétro, anni Sessanta, e capace di far cantare e ballare davvero chiunque.

Per il sesto anno consecutivo RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, ha promosso la classifica delle prime 50 canzoni suonate dalle radio italiane ed è stata proprio la graduatoria generale a decretare il singolo vincitore del Power Hits Estate RTL 102.5. Il primo network radiofonico italiano, così, fornisce un nuovo punto di vista in termini di gradimento delle canzoni in gara sulla base di un duplice criterio: da un lato le opinioni espresse dal proprio pubblico, dall’altro l’esposizione mediatica dei brani sul fronte della radiofonia.

