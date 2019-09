Power Rangers/ Su Rai 2 il film basato sulla serie anni ’90 (12 settembre 2019)

Il film Power Rangers andrà in onda sul canale Rai 2 questa sera, giovedì 12 settembre, alle ore 21:20. Il regista del film è Dean Israelite, mentre lo sceneggiatura dell’opera è stata firmata da John Gatins. I protagonisti del film sono gli attori Dacre Montgomery, Naomi Scott, Rj Cyler, Becky G e Ludi Lin. Nel film sono presenti anche attori molto conosciuti come Bryan Cranston ed Elizabeth Banks. Le musiche del film sono state realizzate dal maestro Brian Tyler.

Power Rangers, trama del film

Nell’era cenozoica sulla Terra, i Power Rangers sono un gruppo impiegato per proteggere il Cristallo Zeo, che si rivela essere la vera fonte di vita della Terra. Purtroppo uno degli alleati dei Power Rangers, Rita Repulsa, si rivela essere in realtà un’antagonista che vuole impossessarsi del cristallo. Per distruggerla i Power Rangers mandano un meteorite sul Pianeta, sterminando i dinosauri e fermando l’ascesa del male. Nei tempi odierni, 5 teenager, Jason, Trini, Kimberly, Billy e Zack affrontano i problemi quotidiani dell’essere adolescenti. Chi in un modo chi nell’altro, ognuno deve confrontarsi con la famiglia, gli amici e le relazioni sentimentali. I cinque si conoscono perché frequentano un corso punitivo extra-curricolare. Dopo il corso, spesso si rincontrano in una caverna conosciuta da Billy. Improvvisamente, un giorno come tanti, i 5 cominciano a scavare nella caverna ritrovando i resti di una navicella spaziale e ben 5 monete del potere. Dapprima i ragazzi ignorano la loro scoperta ma poi si rendono conto che grazie alle speciali monete sono riusciti ad acquisire qualità eccezionali. Da quel momento i ragazzi scopriranno di essere diventati i Power Rangers ed il loro scopo sarà quello di proteggere il Cristallo Zeo dalle forze del male.

