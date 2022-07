Powerbank solari, gadget sempre carichi anche senza corrente/ I 3 modelli migliori

La Powerbank solare è senza dubbio un dispositivo utilissimo soprattutto in questo periodo dell’anno. Viste le vacanze al mare e in spiaggia, ma anche in montagna, avere con se una ricarica aggiuntiva, in grado di alimentarsi semplicemente con il sole, vi permetterà di avere i vostri dispositivi sempre carichi, a cominciare da smartphone, tablet, ebook reader, ma anche auricolari wireless e speaker bluetooth, tutta la tecnologia che solitamente si porta con se appunto mentre si è sdraiati su un lettino in riva al mare, o magari mentre si sta facendo una scampagnata su un sentiero in montagna. In rete vi sono migliaia di prodotti, ma la nostra redazione ha deciso di selezionare solo i tre migliori, tenendo conto del prezzo, ovviamente delle qualità, e delle varie recensioni positive su Amazon.

Partiamo con il modello più venduto in assoluto sul portale di e-commerce per eccellenza, leggasi quello a marchio Hiluckey. Si tratta di un dispositivo impermeabile, con presa USB C e con una potenza da 26.800 mAh. E’ in grado di alimentare per 8 volte un telefono da 2.000 mAh e per tre volte il tablet, e basta una sola ricarica per poterlo utilizzare per ben 8 giorni di fila. Può inoltre ricaricare 4 dispositivi in contemporanea, riconoscendo in automatico il tipo di corrente degli stessi. E’ infine dotato di una luce LED integrata, ed il suo prezzo è di 41.64 euro: potrete acquistarlo qui.

POWERBANK SOLARI, IL MODELLO A MARCHIO VOOE E QUELLO DI A ADDTOP

Molto simile nelle performance quanto nell’estetica è la Powerbank solare a marchio VOOE, una Powerbank da 26.800 mAh, in grado di ricaricare lo smartphone 5 volte e il tablet 4 volte. E’ dotato di due porte Usb micro, e permette la ricarica di due dispositivi in contemporanea. Ha delle dimensioni compatte, più o meno grandi come il palmo di una mano, e di conseguenza è facilmente trasportabile. Il prezzo è di 33.95 euro, acquistabile qui.

Chiudiamo con il modello più performante delle tre Powerbank solari proposte, leggasi quello di A Addtop. Si tratta di un caricabatterie da 25.000 mAh, impermeabile con due porte Usb e dotato di 9 luci led. E’ in grado di caricare uno smartphone fino a 11 volte, ed è dotato di ben 4 diversi pannelli solari, di conseguenza riesce a catturare più luce rispetto agli altri due modelli elencati in precedenza. Due i dispositivi ricaricabili in contemporanea, e in media, per smartphone con una batteria da 2.000 mAh, ci mette circa 2 ore per una ricarica completa. Il suo prezzo è di 51.99 euro, ed è acquistabile qui. Prima di lasciarvi vi segnaliamo il nostro speciale dedicato ai gadget tech da portare in spiaggia.

