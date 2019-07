Pozzuoli, bimbo di 4 anni muore annegato in piscina/ Tragedia al matrimonio

Tragedia a Pozzuoli (provincia di Napoli, Campania) dove un bimbo di soli 4 anni è morto annegato in una piscina, durante un matrimonio. La notizia è riportata dal quotidiano partenopeo Il Mattino, che fornisce numerosi dettagli sulla vicenda. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 24 luglio, mentre si stavano celebrando delle nozze presso il lido “Kora” di lucrino. La vittima si chiamava Davide, ed era il secondo di tre figli di una coppia di Maddaloni. Non è ben chiaro cosa sia successo fatto sta che il bambino è sfuggito allo sguardo dei genitori e si è diretto verso la piscina del lido, dove nel frattempo altri bimbi stavano facendo il bagno visto anche il caldo di questi giorni. Evidentemente Davide si è tuffato in una piscina troppo alta per lui, e non toccando e non sapendo nuotare, è morto annegato.

POZZUOLI, BIMBO DI 4 ANNI MUORE ANNEGATO IN PISCINA

Sembra assurdo che un episodio simile accada in mezzo alla gente, ma come spesso e volentieri viene spiegato dagli esperti, i bimbi quando annegano non emettono alcun suono, quindi ne grida, ne urla ne pianti, di conseguenza il bambino, agli occhi dei presenti, stava probabilmente solo nuotando, quando invece stava morendo. A notare il corpo esanime del piccolo è stata un’animatrice, che appena si è accorta si è tuffata in acqua per recuperare il bimbo di quattro anni. Subito dopo sono stati chiamati i soccorsi e sul luogo si sono recati gli uomini del 118 che hanno tentato di rianimare il piccolo per poi trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è morto. La salma è stata trasferita presso il policlinico di Napoli, dove l’autopsia stabilirà con esattezza la causa di morte, anche se il tutto appare fin troppo chiaro. Momenti drammatici, come riferisce Il Mattino, all’ospedale di Pozzuoli, dove vi erano i genitori della vittima, i famigliari, nonché la coppia di sposi, tutti sotto choc. La piscina del “Kora” e l’area circostante sono state sequestrate dalla polizia locale.

