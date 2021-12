“Pranzi e cene in famiglia solo con Green Pass”/ Ordinanza sindaco Palau: “Multe e…”

Un’ordinanza stabilisce che pranzi e cenoni di Natale e Capodanno potranno avere luogo esclusivamente fra conviviali in possesso del Green Pass: accade a Palau, in Gallura (Sardegna), dove il sindaco, Francesco Giuseppe Manna, ha emanato il provvedimento, che resterà in vigore sino al prossimo 10 gennaio, suscitando numerose polemiche sul web. Come riporta l’agenzia di stampa ANSA, il documento prevede una serie di norme tese a scongiurare il rischio che le imminenti festività natalizie possano innescare focolai di Coronavirus.

Alcuni esempi? La chiusura del parco giochi comunale, per esempio, ma anche e soprattutto l’obbligatorietà delle mascherine all’aperto, aspetto, questo, che potrebbe divenire di carattere nazionale a partire da domani, quando la cabina di regia Covid convocata da Mario Draghi sarà chiamata a prendere importanti decisioni circa le restrizioni e le misure di sicurezza da attivare in questo periodo di festività.

PALAU, ORDINANZA: “GREEN PASS PER CENE E PRANZI IN FAMIGLIA”. ARRESTI E MULTE FINO A 206 EURO

L’ordinanza del primo cittadino di Palau, poi, è caratterizzata appunto dalla necessità di Green Pass per pranzi e cenoni in famiglia: “È fatto divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all’aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde”. Un’iniziativa tesa, come dicevamo poche righe fa, a contenere il dilagare della pandemia, che con l’avvento della variante Omicron sta vivendo, purtroppo, un nuovo momento prospero.

I controlli per il rispetto dell’ordinanza sono demandati alla polizia locale e alle altre forze dell’ordine e viene chiaramente affermato dal sindaco gallurese che i trasgressori saranno perseguiti “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 650 del codice penale”, ossia “con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.



