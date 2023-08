Pranzo a base di funghi: tre morti e un commensale gravissimo/ Sospetti verso la nuora che ha cucinato

E’ finito sotto indagine un pranzo mortale a base di funghi preparato dalla nuora per i due suoceri, nonché due ospiti e i due figli. L’episodio si è verificato di preciso in Australia, in quel di Leongatha, sud est del Paese, ed ha avuto esiti drammatici: tre persone sono morte mentre una quarta è gravissima ed è in fin di vita. La nuora non risulta essere fra i deceduti/feriti e nemmeno i suoi due figli. Il pasto è stato cucinato a base di funghi selvatici, e subito dopo essersene cibati i commensali hanno accusato i sintomi di un avvelenamento. La polizia ha aperto un’indagine per cercare di vederci chiaro, e la nuora, che ha cucinato per tutti, sarebbe al momento la figura più attenzionata, così come spiega TgCom24.it citando la BBC.

L’episodio si è verificato sabato scorso, 29 luglio, ed ha fatto ovviamente il giro del paese, con la comunità locale che si domanda cosa possa essere accaduto. I funghi cucinati, come spiega la polizia, sarebbero della specie Amanita Falloide, velenosissima e capace di provocare danni irreversibili al fegato: solitamente conduce alla morte se non si interviene in maniera estremamente tempestiva. In ogni caso la nuora nega ogni accusa e spiega di non sapere cosa sia accaduto, sottolineando l’amore per la sua famiglia. I sintomi dell’avvelenamento da funghi per i commensali non sono comparsi subito, ma diverse ore dopo.

PRANZO A BASE DI FUNGHI, TRE MORTI: “DECESSI INSPIEGABILI”

Hanno iniziato ad accusare una severa gastroenterite, dopo di che si sono recati in ospedale per le prime cure ma la situazione è precipitata e i quattro sono stati trasferiti presso l’ospedale di Melbourne: alla fine il nonno, la nonna e la sorella di lei sono morti, mentre è gravissimo il marito della sorella, che sta attendendo il trapianto di fegato.

Stanno invece bene la nuora e i figli, che avrebbero mangiato un altro pasto. “Al momento le morti rimangono inspiegabili”, le parole di Dean Thomas della Squadra Omicidi della polizia locale. “Può essere stato davvero qualcosa di casuale e non volontario, ma non siamo ancora in grado di dirlo”. La nuora ha invece riferito ai giornalista, piangendo: “Non riesco veramente a capire cosa sia successo. Non ho veramente fatto niente. Li amo”.

