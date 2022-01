Pranzo di Capodanno 2022/ Cosa cucinare? Idee menù e ricette: il pesce protagonista!

Pranzo di Capodanno 2022, le ricette: cominciamo con l’antipasto

Il pranzo di Capodanno 2022 rappresenta una nuova – ma non certamente l’ultima – tappa culinaria di questa carrellata di tavolate che hanno caratterizzato le festività natalizie. Perchè non aprire il nuovo anno con un pranzo indimenticabile, che sia al tempo stesso originale e delizioso? Anche per questo Capodanno, il protagonista delle tavole italiane sarà il pesce, con il quale potersi sbizzarrire tra idee e menù completi, dall’antipasto al secondo piatto.

DISTRIBUZIONE/ Dialogo, trasparenza, collaborazione: le armi per affrontare la crisi

Cimentarsi nella preparazione di ricette a base di pesce non è certamente una passeggiata, ma perché non sfidare i propri limiti e mettersi ai fornelli con l’intenzione di sorprendere in questa apertura di 2022? Se per il cenone di San Silvestro i vostri commensali hanno deciso di mantenersi leggeri, preparate un pranzo di Capodanno che possa stupirli e lasciarli a bocca aperta ma soprattutto a stomaco pieno! Al via con un menù semplice ma sfizioso che non potrebbe non partire dall’antipasto a base di polpette di merluzzo e pittule al tonno. Si tratta di due finger food semplici ma buonissimi. Nel primo caso gli ingredienti da sfruttare saranno merluzzo (andrà bene anche quello surgelato), uvetta, pecorino e buccia d’arancia. Una volta realizzate le polpette potremo servirle con una salsina a base di maionese, senape e miele millefiori per dare vita ad un gusto agrodolce. Le pittule, tipiche della tradizione pugliese, si realizzano aggiungendo alla pasta lievitata (ma lasciata molto morbida), tonno sgocciolato, olive e capperi. Il tutto poi sarà fritto in olio bollente.

RICETTA LENTICCHIE E COTECHINO, PERCHÉ SI MANGIANO A CAPODANNO?/ Tradizione e usanze…

Pranzo di Capodanno 2022, le ricette: il nostro menù a base di pesce, il primo e il secondo

Si passa quindi velocemente al primo piatto del nostro sfiziosissimo pranzo di Capodanno 2022 a base di pesce. Avete voglia di sorprendere con un vero e proprio piatto da ristorante? Allora puntare alle linguine allo scoglio, ma al cartoccio! La particolarità sarà rappresentata proprio da quest’ultimo tocco: la cottura al cartoccio oltre a mantenere la pasta al caldo nel forno vi permetterà di rilassarvi tra una portata ed un’altra in quanto il vostro primo piatto resterà ben caldo senza quindi la fretta di dover finire subito l’antipasto. I sapori e gli odori del pesce fresco si manterranno meglio, per una portata indimenticabile!

Ciccozzi sulle regole del cenone/ “I non vaccinati a cena non li invito proprio"

Il secondo piatto sarà invece a base di gamberi con porri e zenzero. Si tratta di una portata semplice da realizzare e che ricorderà l’oriente, il tutto accompagnato dal sapore di gamberi freschi e dall’inconfondibile profumo di zenzero. Ideale per coloro che dopo le abbuffate dei giorni precedenti stanno già pensando di tornare presto in forma. Ultimo tocco da vero chef, il dolce. Quasi certamente vi sarà avanzato del Pandoro. A questo punto basterà realizzare una crema al limone da accompagnare ad una fetta di Pandoro ben calda per completare il vostro pranzo di Capodanno. Come realizzare la crema? E’ semplicissimo: basterà grattugiare la buccia di un limone e versarla in un pentolino insieme a 100 gr succo filtrato. A parte mescolare 35 gr di maizena, 1 bustina di vaniglia, 120 gr di zucchero, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua presa dal totale previsto (120 gr) fino a formare una cremina densa. Aggiungere la restante acqua al succo di limone, mescolando bene. Una volta posto il pentolino sul fuoco, aggiungere la cremina di zucchero e maizena e mescolare per qualche minuto finché non si otterrà una crema al limone ben cremosa. A questo punto aggiungere due tuorli e mescolare ancora per mezzo minuto, ed il gioco è fatto!



© RIPRODUZIONE RISERVATA