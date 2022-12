Pranzo di Capodanno 2023: spunti e idee/ Come rimanere leggeri in vista del cenone

COSA CUCINARE PER IL PRANZO DI CAPODANNO 2023

Ci stiamo avvicinando sempre di più all’ultima ricca abbuffata del periodo festivo, l’apprezzatissimo cenone di San Silvestro, che unisce parenti ed amici per celebrare l’arrivo del nuovo anno in compagnia. Ricche abbuffate, dunque, in vista per la cena della notte più lunga che sia, mentre qualcuno potrebbe chiedersi cosa mangiare per il pranzo di Capodanno 2023. Certamente l’idea migliore è cercare di rimanere il più leggeri possibile, per non rischiare di arrivare alla tavolata della cena esausti e già completamente sazi, o addirittura svogliati a mangiare.

Per il pranzo di Capodanno 2023, dunque, sarebbero apprezzabili soprattutto le preparazioni più leggere, che come è ben noto sono il più della volte a base di verdure. Il punto positivo è che questi versatili alimenti possono essere facilmente adattati in tantissimi modi diversi, tutti estremamente gustosi. Si potrebbe attingere dalla prelibata tradizione magrebina, preparando un buonissimo cous cous con tutte le verdure che preferiamo, semplicemente saltandole in padella per qualche minuto ed aggiungendo, in ultimo il cous cous e le spezie che preferiamo. Oltre a questo, si può anche improvvisare una ratatouille di verdure, preparabile semplicemente stufando quelle che preferiamo in forno, ed aggiungendo a gusto per esempio del formaggio, del sugo o anche del macinato di carne saltato in padella.

PRANZO DI CAPODANNO 2023: IDEE LEGGERE

Rimanendo sempre in tema di preparazioni leggere per il pranzo di Capodanno 2023, ovviamente le verdure non sono l’unica opzione possibile per rimanere leggeri in vista del veglione. Si può anche optare per un prelibato primo a base di pasta, riso o gnocchetti, abbinati in base al proprio gusto personale. Possono essere accompagnati tutti facilmente nuovamente con delle verdure, oppure nel caso del risotto anche semplicemente con una spolverata di zafferano, oppure preparando una crema a base di una verdura, con un filo di formaggio.

Cercassimo, invece, delle idee per un pranzo di Capodanno che sia a base di proteine, ovviamente l’idea migliore è il pesce, leggero e versatile. Si possono preparare delle polpettine a base di salmone o tonno, entrambi con ricotta nell’impasto, cuocendole al forno invece che friggerle. Il pesce può anche essere passato rapidamente al forno, con le spezie e gli aromi che preferiamo, magari evitando il contorno, oppure anche abbinato ad un qualche primo (linguine allo scoglio, ma anche risotto con salmone e curry). Se preferissimo la carne, invece, converrebbe optare per preparazioni semplici, magari passandola solo rapidamente in formo o in padella, ed evitando le spesse fette di carne rossa.

