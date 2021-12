Pranzo di Natale 2021, menù e ricette/ Cosa cucinare tra consigli e tradizione

Il pranzo di Natale 2021 è ormai alle porte e tante persone hanno già deciso l’atteso menù. C’è chi opta per la tradizione, c’è chi cucina ogni anno sempre gli stessi piatti, ma anche chi decide di sperimentare e di offrire ai commensali piatti esotici o sperimentali. Natale è Natale e per questo motivo vi proponiamo qualche suggerimento se siete ancora indecisi, partendo dai piatti della tradizione…

Il pranzo di Natale ha dei classici intramontabili, a partire dalla composizione del menù: gli antipasti abbondanti, il primo, il secondo, il contorno e il dolce. Per quanto riguarda gli antipasti, la scelta è variegata: dalle bruschette agli sforma tini, passando per insalate di vario tipo e stuzzichi ricchi di gusto. Sui primi non si scappa: lasagne o cannellone, o in alternativa riso. Per quanto concerne il secondo la maggior parte degli italiani punta sulla carne: dal pollo ripieno al filetto in crosta, passando per il polpettone e lo stinco di maiale. Per il resto, oltre all’immarcescibile sorbetto, sul dolce c’è solo l’imbarazzo della scelta: panettone, pandoro, tiramisù, torta della nonna e così via…

PRANZO DI NATALE 2021: LE PROPOSTE DEI RISTORANTI

Ma cosa propongono gli chef e i ristoranti stellati per il pranzo di Natale? Da Nord a Sud, i menù sono molto originali e anche in questo caso la scelta è tanta e per ogni palato. Citiamo qualche “offerta” dei cuochi più noti, a partire dalla proposta di Luca Marchini, chef de L’erba del re, che a Linkiesta ha presentato i suoi Passatelli asciutti con ragout di pollo, uvetta cilena e aria al limone. Solaika Marrocco di Primo Restaurant, neo insignita della prima stella Michelin, ha optato per le tagliatelle al polpo alla pignata, ma potremmo farvi altri mille e più esempi. Per questo motivo ora vi proponiamo il menù completo proposto qualche tempo fa dallo chef Bruno Barbieri, una delle eccellenze nostrane:

Antipasto

Crème caramel di cipolle dorate con salsa di fegato grasso zenzero e prosciutto d’oca

Primi piatti

Infuso di gallina con zuppa imperiale, uovo cotto e non cotto e parmigiano fondente

Tortellini in brodo di cappone

Secondi piatti

Gratin di cardi ripassati con burro e pecorino

Faraona in porchetta con salsa bernese in agrodolce

Contorni

Piccola tazza di giardiniera

Dolci

Tortino caldo al cioccolato con zeste d’arancia, canditi e salsa al vecchio rum Panettone (Panettone fritto)



