Pranzo di Natale 2021, ricette e ristoranti/ Cosa cucinare: i menu dei migliori chef

Pranzo di Natale 2021, ricette e ristoranti: la lasagna…

Il pranzo di Natale 2021 sta per arrivare e, che sia a casa o nei ristoranti, chiunque sta pensando già alle ricette da gustare a tavola. Abbiamo dunque qualche consiglio per voi che siete a caccia del menu giusto per trascorrere le festività nel migliore dei modi. Innanzitutto, parliamo dei piatti che non possono mancare, ovvero quelli che restano ancorate alle tradizioni italiane.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 dicembre/ -2 in T.I., positività 4.7%

Per quanto riguarda i primi piatti, in tal senso, non si può non citare la lasagna. Essa, nelle sue differenti versioni, attraversa tutta l’Italia: da Bologna a Napoli. Per quanto riguarda i secondi piatti, invece, il principe indiscusso del pranzo di Natale 2021 è il baccalà, anch’esso preparato in tante varianti. Fritto in Lazio e Campania, in umido in Puglia, lesso in Basilicata, con uvetta, origano, pinoli e noci in Molise, con la polenta in Veneto. Infine, a chiudere, spazio alla consueta diatriba tra pandoro e panettone. Chi sarà il preferito quest’anno?

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, attesa cabina di regia: nuove restrizioni in arrivo

Pranzo di Natale 2021, ricette e ristoranti: i menu stellati

Per quanto concerne il connubio ricette e ristoranti per il pranzo di Natale 2021, invece, non possiamo fare a meno di dare un occhio ai menu dei migliori chef stellati in Italia: da Milano a Palermo, passando per Roma.

Al Nord domina il ristorante di Andrea Berton, che propone un menu da € 180,00 per persona, bevande escluse. Esso prevede: Rosa di Gorizia e caviale Calvisius; Aspic di astice con pistacchio e arancia; Ravioli di coda di manzo, brodo affumicato e cavolo nero; Moleca con puntarelle, limone e prezzemolo; Faraona con verza e castagne; Carota e agrumi; Foresta nera; Panettone. C’è anche la possibilità di aggiungere, con un sovrapprezzo, alcune portate al tartufo bianco d’Alba. Al Sud, invece, occhi puntati sullo chef Natale Giunta, che nei suoi ristoranti prevede due menu da € 80,00 per persona. La versione di carne prevede: carciofo croccante con vellutata di ragusano; bottoni di pasta ripieni di maialino con doppia salsa; costine di agnello con zucca e scalogno marinato. La versione di pesce prevede: polpo arrosto servito su salsa di vegetali e carotine; fusilloni con perle di pesce, zafferano, ricci e muddica di pane tostata; rotolo di ricciola in crosta di pane croccante servito con vegetali ripassati. In entrambi i casi i dessert consistono in: scrigno di dolce con cioccolato bianco e mango; assaggio del Panettone dello Chef; zeppole, cassatine fritte e cannoli.

Buon Natale 2021 e buona Vigilia, frasi d'auguri/ Filastrocche e tanta magia

© RIPRODUZIONE RISERVATA