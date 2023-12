Pranzo di Natale 2023, ricette e ristoranti/ Antipasti, primi e secondi: paté, lasagne, cappone e…

Si avvicina sempre di più il Natale 2023 e di conseguenza anche il pranzo del 25 dicembre, la grande abbuffata che solitamente coinvolge parenti, amici e cari. Cosa cucinare? Quali ricette? E meglio mangiare in casa o nei ristoranti? Ovviamente la tradizione vuole che si pranzi solitamente in casa, che sia la propria o di parenti e amici, ma chi volesse può decidere di farsi coccolare dal locale che più lo aggrada e a riguardo ce ne sono a migliaia in tutta Italia, da quello tipico di montagna, magari in una baita fra la neve, passando da quello chic e lounge di città come Milano, arrivando alle trattorie e ai ristoratori di prodotti tipici, che spopolano al centro e al sud Italia: in ogni caso si mangia benissimo.

Per quanto riguarda le ricette per il pranzo di Natale 2023, anche in questo ce ne sono migliaia, da quelle più tradizionali e classiche a quelle più innovative. Per gli antipasti ad esempio, si possono realizzare dei classici tortini di pasta sfoglia, ma anche dei tramezzini con formaggio spalmabile e salmone, ma anche l’alternativa con robiola e avocado, decisamente gustosa. Non può mancare un classico natalizio come il patè ma anche l’insalata russa. Attenzione anche ai primi tipici del pranzo di Natale, a cominciare da un grande classico come le lasagne, ma anche la pasta al forno o i cannelloni, sia ricotta e spinaci quanto al ragù.

PRANZO DI NATALE 2023, RICETTE E RISTORANTI: DALL’ARROSTO AL BRANZINO

Chi invece volesse stare un po’ più leggero, tanto a casa quanto nei ristoranti dai ricchi menu per il pranzo di Natale 2023, potrebbe pensare a degli ottimi passatelli, ma anche a dei ravioli, anche in brodo (anche se è solito mangiarli di sera, magari in alternativa ad una ministra di verdure). C’è ovviamente l’imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda i secondi piatti e i contorni, dalla carne al pesce, a cominciare da un altro classicone come l’arrosto, va bene di pollo, tacchino o qualsiasi altro tipo di carne.

Per un ottimo pranzo di Natale Si può pensare ad esempio anche ad un ottimo vitello tonnato, altro pranzo tipico delle feste, ma anche il cappone, molto di moda in questo periodo. Che dire invece del pesce, dal branzino, al salmone, passando dall’orata, tutti passati semplicemente al forno o eventualmente per pochi minuti in padella con olive nere, capperi e pomodorini, oltre ad uno spicchio d’aglio che con il pesce si sposa alla perfezione. Infine i dolci di Natale, c’è l’imbarazzo della scelta, a cominciare da quelli della tradizione, panettone e pandoro, ma anche il classico tronchetto natalizio, che piace tanto ai bambini.











