Pranzo di Natale 2023, ristoranti e ricette/ Cosa cucinare il 25 dicembre fra tradizione e innovazione

Il pranzo di Natale 2023 si avvicina sempre di più ed è già arrivata l’ora di cominciare a pensare al menù da servire agli ospiti, oppure a quella pietanza che siamo stati incaricati di cucinare per il pasto a casa di un parente o di un amico, o ancora al ristorante da scegliere. Le possibilità, ovviamente, sono pressoché infinite e vanno dalle preparazioni più semplici e tradizionali, sempre ampiamente apprezzate, fino alle proposte innovative ed originali che si discostano da quei piatti tipicamente associati alla tradizione natalizia.

Per allietate i nostri ospiti durante il pranzo di Natale, oltre al menù vero e proprio si potrebbe pensare di preparare alcuni contorni che accompagneranno il pasto, come grissini, panini o brioche farcite. Quale occasione migliore, d’altronde, per sfoggiare le conoscenze da panettiere che si sono sviluppate durante il periodo pandemico, quando tra pizza e pane in moltissimi si sono avvicinati all’antica tecnica della panificazione. In tal senso, per il pranzo di Natale si potrebbero preparare dei grissinetti di pasta sfoglia, magari guarniti con prosciutto o formaggio, rapidi e semplici da preparare.

Idee originali per il pranzo di Natale 2023: antipasti, primi e secondi

Ma passando al vero e proprio pranzo di Natale, prima di scoprire alcuni possibili ristoranti, magari particolari, una delle scelte più creative potrebbe ricadere sull’antipasto. Un’idea originale, per esempio, è una torta tramezzino a strati, guarnita con formaggio spalmabile, gamberetti, salsa rosa e qualsiasi altra cosa ci venga in mente. Similmente, sono sempre molto apprezzati i tronchetti salati, anche in questo caso guarnibili completamente a piacere. Ma per l’antipasto si potrebbe optare anche per le classiche tartine o per i vol-au-vent con la fonduta.

Per i primi piatti del pranzo di Natale, invece, si deve innanzitutto scegliere se un piatto asciutto o meno. Nel primo caso, le classiche lasagne si potrebbe sostituire con delle tagliatelle, magari ripiene, o per degli gnocchi, con sugo a piacere. Tra i piatti con brodo, invece, spiccano sicuramente i ravioli ripieni, ma anche un calda pasta ai fagioli. Numerosissime, invece, le alternative tra le zuppe, come per esempio la stracciatella romana. Anche tra i secondi per il pranzo di Natale ci si può facilmente sbizzarrire, dimenticando il tradizionale arrosto, in tutte le sue varie declinazioni. Un esempio è sicuramente lo stufato di carne, da accompagnare alle patate, ma si potrebbero anche stupire gli ospiti con un pollo all’arancia o con lo stinco di maiale.

Consigli sui ristoranti per il pranzo di Natale 2023

Tuttavia, non per tutti preparare in casa un pranzo di Natale per amici e parenti è un’opzione percorribile, vuoi per il poco tempo a disposizione o per l’assenza di spazi per ospitare tutti, rendendo l’alternativa dei ristoranti la più comoda. Una scelta sicuramente apprezzabile è quella di optare per una cucina tradizionale, che proporrà sicuramente un menù natalizio, ma si potrebbe anche scegliere una cucina alternativa. Via libera, dunque, ai ristoranti internazionali per il pranzo di Natale 2023, che potrebbe essere anche un modo per scoprire le tradizioni culinarie natalizie di altri paesi. Sono, infatti, piuttosto diffusi i locali etnici, oltre agli ormai “classici” cinesi e giapponesi, come quelli pakistani, indiani o lituani.











