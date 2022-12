Pranzo di Natale, ricette e ristoranti stellati/ Menu: filetto alla Wellington e…

Il Pranzo di Natale 2022 è uno degli appuntamenti più attesi di queste festività e anche per il 2022 c’è la caccia alle ricette ideali per il menu. Molti prendono spunto dalle carte dei ristoranti più ambiti in giro per l’Italia: dagli antipasti ai primi, passando per i secondi e i dolci. C’è solo l’imbarazzo della scelta per chi si mette ai fornelli.

Partiamo dagli antipasti, uno dei punti cruciali del menu del Pranzo di Natale. In questo caso è possibile optare per i grandi classici oppure per qualche alternativa moderna. Nella prima categoria rientrano i profiteroles salati, il tronchetto di Natale salato e le tartine con salsa di noci. Nella seconda categoria, invece, possiamo inserire cibi come il patè di fegato, i gamberi mandorlati, gli struffoli salati o ancora le tartine di polenta robiola e salmone. Anche in questo caso è possibile optare per mare e terra, senza dimenticare le alternative vegetariane.

Pranzo di Natale 2022, menu: dal primo al secondo…

Grande varietà di scelta per il Pranzo di Natale per quanto riguarda i primi piatti. Le idee fornite dai menù dei ristoranti sono sempre tante, molto spesso legate ai grandi classici. E partiamo dai cannelloni ripieni, per passare ai ravioli ripieni di carne di pesce, fino alle classiche lasagne e al risotto allo champagne. E’ possibile sempre ricorrere ad alternative gourmet, basti pensare alle lasagne ripiene di verdure. Oppure andare a conoscere i segreti dei grandi chef, come il ragù di Antonino Cannavacciuolo, ovvero alla napoletana.

Per i secondi piatti troviamo diverse alternative di mare e di terra per il menu del pranzo di Natale 2022. Pensiamo al vitello con latte e noci, il filetto alla Wellington, il pollo ripieno, oppure una bella frittura di pesce. Per quanto riguarda le grandi ricette gourmet, vi segnaliamo il branzino al mojito, i calamari ripieni e il carpaccio di polpo. Passiamo alla carne e a qualche altro consiglio: l’arrosto alle castagne, il polpettone di carne radicchio e speck e la carne in camicia. Restate connessi alle nostre pagine per scoprire altri suggerimenti.

Pranzo di Natale 2022: la ricetta originale del Filetto alla Wellington

Tra i più desiderati e ricercati tra i piatti del menu del Pranzo di Natale 2022, il Filetto alla Wellington è complesso. Per l’occasione ci affidiamo alla ricetta originale dello chef Gordon Ramsay. Partiamo dagli ingredienti per circa 8-10 persone: 1 filetto di manzo (circa 1 kg); 400 g di funghi champignon freschi; 100 g di prosciutto crudo di Parma (6 fette); 1 rotolo di pasta sfoglia; senape inglese qb; 1 tuorlo; olio extravergine di oliva qb; sale e pepe qb. Passiamo al procedimento. In primis, bisogna salare e pepare il filetto, farlo rosolare in padella con un filo di olio, senza farlo cuocere internamente; poi va spennellato con senape e messo a riposare. Nel frattempo, tritate i funghi puliti con sale e pepe per ottenere una crema da cuocere in padella. Quindi, disponete su un foglio di pellicola trasparente le fette di prosciutto crudo, sopra la crema di funghi e quindi appoggiate il filetto al centro. Aiutandovi con la pellicola cominciate ad arrotolare fino a formare un cilindro a forma di caramella, poi chiudete anche le estremità ai lati. Dunque, mettete a riposare il filetto in frigo per circa un quarto d’ora. Intanto stendete la pasta sfoglia e adagiate sopra il filetto, chiudetelo completamente con la pasta sfoglia e coprite di nuovo con la pellicola, mettendo di nuovo riposare qualche minuto in frigo. Spennellate la pasta sfoglia con un po’ di tuorlo, fate dei piccoli tagli sulla parte superiore del filetto e solo allora potete mettetelo in forno a circa 200 gradi per mezz’ora. (a cura di Silvana Palazzo)

Ristoranti stellati: menù pranzo di Natale 2022 e prezzi

Ma c’è anche chi non vuole mettersi ai fornelli e preferisce allietarsi col menu di un ristorante stellato. Quanto costa? Il prezzo del pranzo di Natale 2022 supera i 100 euro a persona, esclusi i vini. Facciamo qualche esempio, partendo dal tre stelle Michelin Antonio Cannavacciuolo. A Villa Crespi il menu del pranzo di Natale costa 300 euro a persona, bevande escluse e prevede: stuzzichino dello Chef; tartare di tonno, lime, acqua di mozzarella e cocco; castagne, porro e baccalà; plin alla genovese, cremoso al parmigiano, carne cruda; triglia, cime di rapa, provola affumicata; predessert; dessert Villa Crespi; panettone Cannavacciuolo; babà e code di aragosta. Scattidigusto, che ha fatto una panoramica tra i ristoranti top italiani, cita anche La Pergola a Roma, dove si arriva a 550 euro a persona per: ricciola marinata con carciofi e tartufo nero; C’era uno scampo tra tuberi e radici…; consommè di cappone affumicato; tortellini di cappone con zucca, salsa al Grana Padano e tartufo bianco d’Alba; astice e variazione di radicchio; pesce San Pietro con finocchi alla brace e crema di pistacchi; filetto di capriolo su crema di castagne con cioccolato ossidato; dessert di Natale.

Ma c’è anche qualcosa di più economico, come al ristorante stellato Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, dove si spende 110 euro a persona per il menu del pranzo di Natale 2022 che comprende: Culatello Platinum Spigaroli (con Antica Corte Pallavicina – Strologo Brut Metodo Classico 2015); gli anolini delle terre dei Pallavicino in brodo di terza; il bollito misto della tradizione con la mostarda e le tre salse (con Antica Corte Pallavicina – Rosso del Motto 2020); la tacchinetta del Ducato disossata con i marroni di Berceto (con Antica Corte Pallavicina – Carlo Verdi Riserva 2015); il sorbetto di Fortana con gel di limone; semifreddo al panettone con salsa allo zabaione (con Antica Corte Pallavicina – Tre Preti Passito 2015); i caffè e gli infusi di Corte (a cura di Silvana Palazzo).











