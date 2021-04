Pranzo di Pasqua 2021, menù e ricette/ Uova, agnello e colomba: idee e consigli

Visto che anche il pranzo di Pasqua 2021 non può essere vissuto in totale libertà, a causa delle restrizioni anti Covid, possiamo dare libero sfogo alla fantasia in cucina per il menù. Per l’occasione possiamo puntare su piatti tipici della tradizione o decidere di rivisitare i grandi classici. Cominciamo allora dall’antipasto: quello per eccellenza è la torta Pasqualina, gustosa e al tempo stesso salute, così da non esagerare troppo. È fatta di veli di sfoglia farciti con un ripieno di formaggio filante e spinaci. Secondo la leggenda, veniva preparata questa torta per celebrare la primavera e il risveglio della natura. In tavola potete portare anche uova sode farcite, uno degli antipasti più golosi del pranzo di Pasqua. Sono anche facili da preparare, visto che servono pochi minuti: basta bollire le uova, farcirle con crema ottenuta da verdure frullate e formaggio cremoso.

TorSe volete puntare sulla semplicità, potete realizzare anche pizzette e salatini misti di pasta sfoglia. Basta prendere un rotolo di pasta sfoglia, tagliarlo in quadratini, farcendo ogni quadrato con un condimento (affettati, formaggi, etc) o spennellando, nel caso delle pizzette, con passata di pomodoro e un cubetto di mozzarella.

MENÙ PRANZO DI PASQUA 2021: DAL PRIMO AL DOLCE

Passiamo ai primi per il menù del pranzo di Pasqua 2021. Le lasagne con ragù di agnello sono un piatto della tradizione in cui il classico ragù viene sostituito da una trita di agnello. Si può anche lavorare la carne prima di macinarla. In alternativa, ci sono i cannelloni ripieni che si possono farcire con mix di carne o con uno di spinaci, zucchine e melanzane per una versione vegetariana e leggera. Per il secondo potete puntare su costolette di agnello, uno dei punti fermi del pranzo pasquale. Si possono fare al forno o fritte, ma la cottura al barbecue è quella solitamente preferita. Passiamo ai dolci. La solita colomba pasquale può essere resa più gustosa con delle farciture: una bagna al liquore, crema pasticcera e frutti di stagione o gocce di cioccolato. Potreste anche realizzare un tiramisù di colomba da preparare come dolce al cucchiaio: basta sostituire i biscotti con un base di colomba tostata e inzuppata in bagna al caffè o al liquore. Poi ricoprite tutto con uno strato di mascarpone e spolverate con cacao per decorare e dare ancor più sapore a tutto.

